FC Chelsea: Wo könnte João Félix bei den Blues spielen?

Es ist offiziell! João Félix wird von Atlético Madrid an den FC Chelsea verliehen und soll die Probleme der Blues in der Offensive mildern. Effektiv war er aber noch nie ...

Der FC Chelsea war verzweifelt auf der Suche nach einem Stürmer, der tatsächlich in der Lage ist, regelmäßig Tore zu schießen. Bei ihrem jüngsten Versuch, ihre Torflaute zu beheben, haben sich die Blues nun - mit Unterstützung ihres neuen Eigentümers, der viel Geld ausgibt - an João Félix von Atlético Madrid gewandt . Einen weiteren Spieler, der alles andere als ein echter Knipser ist und der keine feste Position hat.

© imago images

João Félix als Mittelstürmer

Félix wurde bei Atlético Madrid regelmäßig als Stürmer in einer Doppelspitze eingesetzt. Theoretisch ist das also eine Rolle, die er spielen kann.

Allerdings hat er in diesem System nicht gerade für Furore gesorgt, und obwohl es wichtig ist, bei der Beurteilung eines Spielers nicht nur auf die Zahlen zu schauen, gibt es nur eine Zahl, die bei einem Mittelstürmer zählt: Tore. Und Félix hat in 96 Einsätzen für Atléti gerade einmal 25 erzielt.

Es ist aber auch unwahrscheinlich, dass er bei Chelsea die Chance bekommt, in einem Zweiersturm zu spielen.

Chelseas Cheftrainer Graham Potter hat seine Formation regelmäßig geändert, um ein Erfolgsrezept zu finden, aber in den meisten Fällen hat er nur einen Mann in die Spitze gestellt - mit einem Flügelspieler an der Seite des Mittelstürmers oder in einem 3-4-2-1 leicht versetzt dahinter.