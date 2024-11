"Ich gebe den Verantwortlichen von Fenerbahce die Schuld": José Mourinho übt Generalkritik

José Mourinho kritisiert Schiedsrichterwesen in der Türkei

Mourinho holte zudem zur Generalkritik am Schiedsrichterwesen in der Türkei aus: "Als mir davon erzählt wurde, konnte ich es nicht glauben. Aber es ist noch schlimmer als das, was mir erzählt wurde." Man spiele "nicht nur gegen gute Mannschaften mit einer Menge guter Spieler, sondern auch gegen das System. Das ist das Schwierigste. Heute haben wir gegen einen guten Gegner, eine hitzige Atmosphäre, den VAR und das System gespielt."

Der 61-Jährige weiter: "Ich gebe den Verantwortlichen von Fenerbahce die Schuld, die mich hierher geholt haben. Sie haben mir nur die halbe Wahrheit erzählt. Wenn sie mir die ganze Wahrheit erzählt hätten, wäre ich nicht gekommen." Mourinho war vergangenen Sommer nach Istanbul gekommen, hat bei Fener einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

In der türkischen Süper Lig sprang Fenerbahce dank des Sieges in Trabzon auf Platz zwei. Nach zehn Spieltagen hat die Mourinho-Elf 23 Punkte auf dem Konto, der Rückstand auf Tabellenführer Galatasaray beträgt fünf Zähler.

Weiter geht es für Fenerbahce am Donnerstag in der Europa League bei AZ Alkmaar. In der Liga hat man dann am kommenden Sonntag Sivasspor zu Gast.