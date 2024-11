Es droht Abstiegskampf: Ballon-d'Or-Gewinner vor Unterschrift in der 2. Liga

Cannavaro sammelte Trainer-Erfahrungen außerhalb Europas

Cannavaro, als Spieler unter anderem 2006 Weltmeister mit Italien und über viele Jahre hinweg einer der besten Innenverteidiger der Welt, hatte seinen ersten Cheftrainerposten von November 2014 bis Juni 2015 beim chinesischen Erstligisten Guangzhou Evergrande inne. Danach trainierte er Al-Nassr in Saudi-Arabien und hatte mit TJ Quanjian eine weitere Station in China, ehe er erneut Guangzhou übernahm und dort von November 2017 bis September 2021 im Amt blieb.

Seine erste Trainerstation in Europa hatte Cannavaro dann beim damaligen italienischen Zweitligisten Benevento, er blieb jedoch nur wenige Monate (September 2022 bis Februar 2023). Auch sein bis dato letztes Engagement beim italienischen Erstligisten Udinese Calcio war nur von sehr kurzer Dauer (Ende April bis Anfang Juni 2024).

La Coruna, spanischer Meister von 2000 und einst über Jahre hinweg Top-Team in LaLiga, war zwischenzeitlich in die dritte spanische Liga abgestürzt. Im vergangenen Sommer gelang der Aufstieg in die zweite Liga, in der man mit 13 Punkten aus 13 Spielen momentan aber nur auf Rang 17 steht. Immerhin: Unter Interimstrainer Oscar Gilsanz gelang am Samstag ein klarer 5:1-Auswärtssieg bei Tabellenschlusslicht Cartagena.