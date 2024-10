Vom Pokertisch auf die Trainerbank! Auch "Bosniens Xabi Alonso" stoppte die Talfahrt nicht

© imago images / Fishing 4

Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez: Karriere als Pokerspieler

Barbarez widmete sich in der Zeit zwischen dem Abschied vom aktiven Fußball 2008 und dem Antritt als bosnischer Nationaltrainer 2024 ausgiebig seiner Poker-Karriere. Interesse an Turnier-Teilnahmen bekundete er schon in einem SPOX-Interview kurz nach seinem Karriereende: "Ich kann mich nur anbieten! Für unsere Mannschaft wurden mehrere Turniere arrangiert und ich war sogar recht erfolgreich. Aber das war wahrscheinlich nur Anfängerglück."

Bald konnte von Anfängerglück keine Rede mehr sein. Bis 2017 soll Barbarez bei offiziellen Live-Turnieren bereits 200.000 Dollar eingespielt haben. 2019 nahm er genau wie Max Kruse an einem Event in Las Vegas teil. Vergangenen November spielte er beim WPT Prime Liechtenstein, dem bis dato größten Turnier außerhalb der USA. Eine Million Schweizer Franken wurden ausgeschüttet, Barbarez verpasste aber einen Gewinn.

"Beim Pokern spiele ich zurückhaltend und schlage erst dann zu, wenn sich die richtige Chance bietet", erklärte er mal seine Strategie. So war es dann auch bei seinem Einstieg ins Trainergeschäft: Erst im Alter von 52 Jahren wechselte er vom Pokertisch auf die Trainerbank.