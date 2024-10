Fehlender Sportsgeist: Real ist beim Ballon d’Or ein schlechter Nicht-Gewinner

© Getty

Vinícius Júnior kein Vorbild auf dem Platz

Wenn man sich allerdings anschaut, wer den Ballon-d'Or-Sieger wählt und was bewertet werden soll, ist es keine riesige Überraschung mehr, dass Vini Jr. am Montag leer ausgeht. Abstimmen darf jeweils ein Journalist aus den Top-100-Ländern der FIFA-Weltrangliste - und diese Medienvertreter dürften als ältere Herrschaften vielleicht tendenziell mit Rodri eher die konservativere Wahl im Vergleich zu Vinícius Júnior treffen.

Bewertet werden soll neben den individuellen Leistungen des Fußballers auch der Teamerfolg, das Talent - und der Sportsgeist. Während sich Vini Jr. für seinen Kampf gegen Rassismus in den Stadien Applaus - und vielleicht auch Ballon-d'Or-Stimmen - verdient hat, ist er auf dem Platz bei all seinen Tricks und seinem Tempo nicht immer ein Vorbild. Mit seinem Meckern, den Schwalben und Provokationen ist er bei all denen, die Real Madrid ohnehin nicht mögen, zu einer Reizfigur geworden. Echter Sportsgeist sieht anders aus.

Zum Sportsgeist gehört es auch, die Leistungen des Gegners zu würdigen, sich sowohl im Falle des Sieges als auch bei einer Niederlage anständig zu verhalten. Für Real Madrid, das immer Erster werden will, zeichnete sich am Montag eine gefühlte Niederlage ab - und deshalb treten die Königlichen erst gar nicht an. Für einige, die Vini Jr. nicht zum Ballon-d'Or-Sieger gewählt haben, dürfte das eine Bestätigung ihrer Entscheidung sein.