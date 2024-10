Wahnsinns-Start trotz Transfersperre! Ex-Schalke-Trainer mischt die türkische Süper Lig auf

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Thomas Reis kann sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen

Die erfolgreichste Zeit erlebte Samsunspor in den 1980er-Jahren, als es zu zwei dritten Plätzen in der Süper Lig und einem verlorenen Pokalfinale reichte, ehe eine Tragödie die Ära jäh beendete. 1989 starben bei einem Unfall des Mannschaftsbusses der Trainer und mehrere Spieler. Seitdem pendelt Samsunspor wieder zwischen den Ligen und landete kurzzeitig sogar in die Drittklassigkeit. Kein Klub stieg in der Geschichte der Süper Lig öfter auf und ab (je siebenmal).

Insofern passt Thomas Reis mit seiner Bochumer Vergangenheit ganz wunderbar nach Samsun. Sein Ex-Klub stieg ebenfalls siebenmal auf, liegt damit im Deutschland-Ranking aber knapp hinter dem 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld (je acht). Nach dem schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus fünf Spielen könnte es demnächst Bedarf an einem achten Bochumer Aufstieg geben. Düster sieht es unterdessen auch bei Reis' zweitem Ex-Klub Schalke aus, der in Liga zwei nur auf Platz 13 rangiert.

Vor einem Jahr wurde Reis auf Schalke entlassen, bis zu seinem Engagement in Samsun war er anschließend arbeitslos. Obwohl im Ruhrpott tief verwurzelt, scheinen Reis auch die Vorzüge der Schwarzmeerküste zu gefallen: "Das Meer ist fast direkt vor meiner Haustür. Es lässt sich hier richtig gut leben. Die Menschen sind sehr, sehr nett und hilfsbereit, und das Wetter ist auch nicht das schlechteste." Eine Rückkehr in die Heimat kann er sich dennoch vorstellen. "Perspektivisch gesehen bleibt Deutschland natürlich immer spannend für mich."