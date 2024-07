Transfers: Baldige Einigung? Jadon Sancho könnte offenbar Nachfolger von Kylian Mbappé bei PSG werden

© getty

Jadon Sancho

Paris Saint-Germain hat offenbar großes Interesse an Jadon Sancho. Nach Informationen von Fussballtransfers steht man bereits in Vertragsverhandlungen mit dem Engländer. Das Portal will aus dem Umfeld des Klubs erfahren haben, dass eine Einigung in Sicht ist.

Verhandlungen zwischen PSG und Manchester United gebe es hingegen noch nicht. Sancho könnte in Paris auf Kylian Mbappé folgen, der zu Real Madrid gewechselt ist. Sein Vertrag bei den Red Devils läuft noch bis 2026.