Die Antithese für Schubladendenker: Eine Hommage zum Karriereende von Thiago

© getty

Thiago: Der Meister des ersten Kontakts

Thiago war der Meister des ersten Kontakts. Erst mit ihm lernten die Deutschen, dass eine Ballannahme mehr sein kann als einfach nur die Kontrolle des Balls. Im Bruchteil einer Sekunde machte Thiago etwas mit seinen Füßen, das selbst in Zeitlupe die Augen des durchschnittlichen Fußballfans überforderte. Plötzlich war er vorbei an seinem Gegenspieler, obwohl er kurz zuvor noch mit dem Rücken zu ihm positioniert gewesen war.

Bei Thiago sah alles so einfach aus, so spielerisch leicht, so unglaublich elegant. Jeder Pass, jedes Dribbling und jeder Laufweg war als Pinselstrich zu verstehen. Und alle Pinselstriche ergaben am Ende eines Spiels ein Gemälde, an dem sich genau ablesen ließ, warum er wie gehandelt hatte. Intuition und strategisches Denken zugleich.

Als Pep Guardiola die Bayern im Jahr 2016 verließ, fehlte es dem Rekordmeister an Struktur, an taktischer Tiefe und auch an System. Carlo Ancelottis lange Leine funktionierte nicht – zumindest nicht lange. Auch Nachfolger scheiterten daran, dem bayerischen Spiel wieder mehr Komplexität zu verleihen - in der positivsten aller Deutungen.