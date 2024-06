Xabi Alonso, Thiago Motta und Co.: Setzt die neue Trainergeneration sogar Pep Guardiola unter Druck?

© getty

Setzt die neue Generation sogar Pep Guardiola unter Druck?

Interessant an der jetzigen Generation an Trainern ist aber, dass sie Guardiola nicht einfach kopieren oder ihm blind nacheifern. Trainer wie Thiago Motta (Bologna), Roberto De Zerbi (ehemals Brighton) oder Michel (FC Girona) lassen sich vom Katalanen inspirieren, scheinen dessen Stil aber nochmal weiterzuentwickeln.

Guardiolas Fußball war nie statisch, allerdings war er auch nie so dynamisch wie das, was viele der Überraschungsteams in dieser Saison oder in den Vorjahren gezeigt haben. Rotationen im Spielaufbau, im Mittelfeld oder auch in der Offensive - die Trainer der genannten Klubs haben sich viel einfallen lassen, um unberechenbar zu werden.

Auch in der Arbeit gegen den Ball gibt es unterschiedliche Ansätze. Zwar eint alle, dass sie nach Ballverlusten schnell ins Gegenpressing kommen wollen, um das engmaschige Positionsspiel mit kurzen Wegen zum Gegenspieler zu nutzen. Doch gerade Alonsos Leverkusen legt Wert auf Kontrolle.

Wird der Ball nicht schnell zurückerobert, ließ man sich auch mal tief fallen und lockte den Gegner so in die eigene Hälfte. Die Variation innerhalb der auf Ballbesitz konzentrierten Systeme ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Konkrete Formationen sind Nebensache, entscheidend ist, dass Überzahl in bestimmten Räumen hergestellt wird und man Dynamik in statische Situationen bekommt. Der Totaalvoetbal aus den 70er-Jahren erlebt ein Revival: Hohe Athletik, Positionswechsel und attraktiver Offensivfußball.

Es wird interessant zu sehen sein, wie Guardiola darauf reagiert und ob er in der Lage ist, seinen Fußball abermals zukunftsfähig zu machen. Noch bahnen sich keine ganz großen Probleme an, doch selbst die besten Trainer der Welt stehen regelmäßig vor der Herausforderung, sich zu wandeln.