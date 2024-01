Transfers und Gerüchte am 7. Januar: Verhandlungs-Durchbruch bei Ian Maatsen? BVB steht wohl kurz vor Transfer

© getty

Aljoscha Kemlein

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat U20-Nationalspieler Aljoscha Kemlein verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt per Leihe vom Bundesligisten Union Berlin bis zum Saisonende zu den Hamburgern. Kemlein stammt aus dem Nachwuchs der Eisernen und absolvierte in der laufenden Saison zwei Bundesliga-Einsätze sowie ein Spiel in der Champions League für Union.