Transfers und Gerüchte am 30. Dezember: PSG holt offenbar brasilianisches Duo - Lloris hat einen neuen Klub

Jeremie Frimpong

Der FC Bayern beobachtet offenbar die Situation von Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong. Das berichtet Fabrizio Romano im Podcast "Here We Go". Der 23-jährige Niederländer kann im Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro wechseln. Dem Bericht zufolge würde Frimpong einem möglichen Transfer offen gegenüberstehen - unter anderem soll auch der FC Arsenal an ihm interessiert sein.

Frimpong ist auf der rechten Außenbahn beheimatet. In dieser Saison gelangen ihm in 22 Pflichtspielen für den Bundesliga-Spitzenreiter bereits sieben Tore und zehn Assists.