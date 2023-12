Transfers und Gerüchte am 21. Dezember: Vielsagende Aussagen zu van de Beek - PSG verkündet Verlängerung

© getty

Toni Martínez

Union Berlin ist angeblich an Toni Martínez vom FC Porto interessiert. Laut Sport1 steht eine Leihe des 26-jährigen Spaniers mit oder ohne Kaufoption im Raum. In der Hinrunde reichte es für Martínez bei Porto nur zu Kurzeinsätzen, in 327 Minuten gelangen ihm zwei Treffer.