Kein Einsatz seit dem Abschied vom FC Bayern München! Die tragische Leidensgeschichte des Omar Richards

Am 14. Mai 2022 absolvierte Omar Richards seine letzte Partie für den FC Bayern München, es sollte sein letztes Fußballspiel überhaupt bis zum heutigen Tag bleiben. Eineinhalb Jahre und zwei Klub-Wechsel später wartet der mittlerweile 25-jährige Engländer immer noch auf sein Comeback. Was ist da los?

"Wo soll ich beginnen", begann Omar Richards Anfang August einen ausführlichen Instagram-Post. Nachdem der Linksverteidiger beim damaligen englischen Zweitligisten FC Reading für Furore gesorgt hatte, holte ihn Sportvorstand Hasan Salihamidzic 2021 ablösefrei zum FC Bayern. In München kam Richards aber nur zu vereinzelten Kurzeinsätzen, weshalb er nach lediglich einem Jahr für 8,5 Millionen Euro zu Nottingham Forest weiterzog.

"Nottingham bekommt einen sehr guten Spieler und wunderbaren Jungen, der seinen Weg machen wird", sagte Salihamidzic zum Abschied. In Nottingham aber kam Richards vom Weg ab. In seinem Instagram-Post begann Richards also im Sommer 2022, das darauffolgende Jahr sei "das schwierigste meiner bisherigen Karriere" gewesen.

Nur wenige Tage nach seiner Ankunft in Nottingham stellten die Ärzte eine Fraktur in seinem Schienbein fest. Er wurde operiert und sollte eigentlich nach der Weltmeisterschaft in Katar zurückkehren, doch der Plan scheiterte. "Ich bin zum Trainieren nach Dubai geflogen und um in eine gute Verfassung gekommen, aber nach jeder Einheit hatte ich Schmerzen", erzählte Richards.

Ein während der Operation eingefügter Metallstift machte Probleme und musste im Winter entfernt werden. "Das war so frustrierend", schrieb Richards. "Ich hatte gute Fortschritte gemacht, aber dieser Rückschlag setzte mich wieder einige Monate außer Gefecht." Kurz vor dem Saisonende sollte Richards ins Mannschaftstraining zurückkehren, doch dann erlitt er einen Leistenbruch. Die nächste Operation. "Es war mental nicht leicht, damit umzugehen."