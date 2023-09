Kai Havertz und zwei ehemalige Bayern-Stars! Die großen Transferflops der bisherigen Saison

Sie kosteten im Sommer 2023 viel Geld, konnten aber noch keine Leistung zeigen. Diese Transfers sind bislang nur ein Flop.

Die neue Saison ist zwar noch jung, manche Spieler waren ihr Geld bislang aber noch überhaupt nicht wert und müssen bislang als Flops abgestempelt werden. Dies liegt zum Teil an Verletzungen, aber auch an schlechten Leistungen der Spieler und der Mannschaften allgemein.

Einspielen konnte der zentrale Mittelfeldspieler aus Ecuador davon bislang noch nichts, eine Torbeteiligung fehlt dem 21-Jährigen bislang noch. Und auch die Ergebnisse der Blues stimmen nicht, das Team von Trainer Mauricio Pochettino steckt tief in der Krise - und Unterschiedsspieler Caicedo passt sich den Leistungen des Teams bislang an.

Kai Havertz sah sich in jüngerer Vergangenheit vermehrter Kritik ausgesetzt. Bereits in der Vorbereitung stellte er einen Arsenal-Negativrekord auf und auch im bisherigen Saisonverlauf ist der deutsche Nationalspieler seine Ablöse komplett schuldig geblieben.

Zugegeben: Dass Mason Mount in dieser Liste auftaucht, ist etwas unglücklich. In Uniteds ersten beiden Premier-League-Spielen stand der Offensivmann, dessen Ablösesumme auf 70 Millionen ansteigen kann, noch in der Startelf - konnte aber nicht erwähnenswert in Erscheinung treten.

© getty

Ryan Gravenberch (40 Millionen Euro | Bayern München zu Liverpool)

Ryan Gravenberch wollte die Bayern aufgrund mangelnder Spielzeit unbedingt verlassen, wechselte am Deadline Day für 40 Millionen Euro nach Liverpool - eine beachtliche Summe für ein junges Talent, das sich in einer Top-Mannschaft in einer Top-Liga bislang aber noch nicht beweisen konnte.

Und so ergeht es ihm aktuell auch in der Premier League bei Liverpool. Dort bringt er es bislang auf gerade mal 14 Spielminuten. Immerhin durfte er zuletzt in der Europa League von Beginn an ran, noch konnte er die hohe Ablösesumme aber nicht rechtfertigen und muss noch zeigen, was er eigentlich kann.