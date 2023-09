Cristiano Ronaldo: Das ist die Top-11 von CR7

Cristiano Ronaldo kickte in seiner Karriere bei zahlreichen Top-Klubs mit einigen Mega-Stars. Wie sieht die persönliche Top-11 von CR7 aus?

Die Liste der Top-Klubs in der Vita von Cristiano Ronaldo liest sich beeindruckend: Manchester United, Real Madrid und Juventus. Bei all diesen Stationen spielte CR7 mit zahlreichen Top-Stars zusammen.

© getty

IKER CASILLAS (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo spielte in seiner Karriere mit zahlreichen tollen Torhütern wie Edwin van der Sar (Manchester United) und Gianluigi Buffon (Juventus) zusammen. Am längsten und erfolgreichsten war er aber mit Real-Legende Iker Casillas in einem Team, weshalb der den Torhüter in der Top-11 von CR7 gibt.