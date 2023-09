"Ein Spieler, der alles versteht": Das ist Pep Guardiolas All-Time-Top-11

2008-2012 Barca, 2013-2016 Bayern, seit 2016 ManCity: Pep Guardiola arbeitete in seiner Trainerlaufbahn bisher mit unzähligen Top-Stars zusammen. Wir haben eine Top-11 seiner besten Spieler zusammengestellt.

Einer der Lieblinge Guardiolas, der links, rechts oder - wie am Ende seiner Amtszeit - sogar in die Mittelfeldzentrale zu überzeugen wusste. "Er ist ein perfekter Kapitän. Ein Spieler, der alles versteht", schwärmte Pep.

© getty

ANDRÉS INIESTA (FC Barcelona)

Von 1996 bis 2018 hielt Iniesta dem FC Barcelona die Treue, ehe er in Japan den Herbst seiner Karriere einläutete. Seine Erfolgsliste: vier Titel in der CL, neun in der Liga, vier im Pokal und vieles mehr.

Fragt man seinen Ex-Trainer, so schwärmt dieser vom 39-Jährigen, der mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten kickt: "Ich habe in jeder Trainingseinheit, in jedem Spiel von ihm gelernt. Mit welcher Leichtigkeit er gespielt hat. Schon damit hat er mir geholfen, den Fußball besser zu verstehen."