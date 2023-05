Lionel Messi, Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Özil und Co.: Diese Stars wurden von ihren Vereinen suspendiert

Für eine unerlaubte Reise nach Saudi-Arabien hat Paris Saint-Germain Lionel Messi suspendiert. SPOX blickt auf weitere berühmte Spieler zurück, die von ihren Vereinen suspendiert wurden.

Besserung zeigte sich auch nach seinem Blockbuster-Transfer zu Manchester City nicht. Vom Einbruch in ein Frauengefängnis bis hin zum Zünden von Feuerwerkskörpern in seinem Badezimmer sorgte er für jegliche Schlagzeile.

Balotellis Karriere sorgt dauerthaft für Schlagzeilen. Der Italiener hat auf dem Fußballplatz für viele beeindruckende Momente gesorgt, aber am ehesten in Erinnerung bleiben werden wohl seine Possen abseits des Platzes.

Am Tag danach wurde es noch schlimmer. Keane kündigte an, dass er die Mannschaft mit sofortiger Wirkung verlassen wolle. Manager Mick McCarthy überredete ihn zum Bleiben, doch die Spannungen flammten später erneut auf.

Der Stürmer betonte, dass es sich bei der ganzen Situation um ein Missverständnis gehandelt habe. Doch es dauerte nicht lange, bis er versuchte, einen Wechsel zurück in sein Heimatland Argentinien zu erzwingen. Im März kehrte er schließlich in die erste Mannschaft zurück und akzeptierte die saftige Geldstrafe.

© getty

Nicolas Anelka

Anelka hat in seiner fast 20-jährigen Karriere für so manche Kontroverse gesorgt. Schon früh zeichnete sich sein schwieriger Weg ab: Mit nur 19 Jahren wurde er von Real Madrid suspendiert, weil er drei Tage lang nicht zum Training erschien.

Der berüchtigtste Vorfall ereignete sich jedoch bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.

Am 17. Juni spielte Frankreich am zweiten Gruppenspieltag in Polokwane gegen Mexiko, zur Halbzeit stand es nur 0:0. Doch die "Bleus" benötigten einen Sieg nach dem Unentschieden gegen Uruguay.

In der Halbzeit gerieten Anelka und Trainer Raymond Domenech aneinander, weil der Stürmer sich zu oft nach hinten fallen ließ. Domenech wechselte ihn noch in der Halbzeit aus.

Am nächsten Tag titelte L'Équipe: "F*** dich, du H****sohn" - Worte, die Anelka seinem Coach an den Kopf geworfen haben soll. Domenech bestätigte den Bericht am nächsten Tag, Anelka widersprach allen Vorwürfen.

Die gesamte Mannschaft boykottierte daraufhin am nächsten Tag das Training - und Frankreich schied nach einem 1:2 gegen Südafrika bereits nach der Gruppenphase aus.

Erst 2018 gestand Domenech: "Er hat definitiv nicht das gesagt, was in der Zeitung stand. Ich sagte zu ihm in der Halbzeit: 'Nico, bleib auf deiner Position!' Er hatte einen Schuh in der Hand, warf ihn auf den Boden und sagte: 'Kümmere dich selbst um dein scheiß Team.'"

Immerhin gab der Coach seinen Fehler zu. Doch Anelka durfte nach 2010 nie wieder ein Länderspiel für die Equipe Tricolore bestreiten.