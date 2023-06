Axel Schuster im Interview: "Ein ausgelaugter Tuchel war besser als jeder andere Trainer"

Nach vielen Jahren beim 1. FSV Mainz 05 und beim FC Schalke 04 fungiert Axel Schuster mittlerweile als Geschäftsführer des MLS-Klubs Vancouver Whitecaps. Im Interview mit SPOX und GOAL spricht der 51-Jährige über seine Tätigkeit in Kanada, seine Zeit mit Thomas Tuchel und Schalkes Besonderheiten.

Schuster: Es gab Anfragen aus der 2. Bundesliga, Dänemark und den Niederlanden. Aber das habe ich alles abgeblockt. Ich fühle mich in Vancouver sehr wohl. Vor ein paar Monaten habe ich für vier Jahre verlängert. Der kanadische Fußball ist so erfolgreich wie nie zuvor. Bei der WM 2026 werden Spiele in Vancouver ausgetragen. Da will ich dabei sein.

Schuster: In einer Liga ohne Absteiger wie der MLS ist das unabdingbar. Ansonsten würden am Ende der Saison viele Spiele jeglichen Reiz verlieren. Die Attraktivität der Relegation zeigt, dass solche K.-o.-Spiele in Deutschland Interesse hervorrufen. Ich bin mir sicher, dass auch Playoffs gut angenommen werden würden. Die Frage ist, ob das wirklich fair wäre.

Schuster: Im Vergleich zu dem, was der Verein vorher erreicht hat, waren wir relativ erfolgreich. Wir haben die Playoffs erreicht und zweimal die kanadische Meisterschaft gewonnen. Das ist so etwas wie der DFB-Pokal Kanadas, weil die Klubs in verschiedenen Ligen spielen.

Schuster: In London haben Sondierungsgespräche mit 25 Kandidaten stattgefunden. Ich habe einfach mal mitgemacht und es in die zweite Runde vor Ort in Vancouver geschafft. Da war ich noch nie in meinem Leben, die Stadt wollte ich mir gerne mal anschauen. Dann war ich plötzlich unter den letzten drei Kandidaten. Ab diesem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr rumspielen. Da musste ich mit meiner Frau besprechen, ob ich das wirklich machen will - und ich wollte.

Wie Schuster einst vom Jura-Studenten zu Christian Heidels Schattenmann in Mainz wurde, berichtete er bereits vor einigen Jahren in seinem ersten Interview mit SPOX und GOAL .

Schuster: Es war genauso geplant, wie er es beschrieben hat. Abgesprochen war, dass er diesen Winter die Vorbereitung mit den Profis mitmacht und dann alles selbst in der Hand hat. Wir holen keinen Spieler aus Deutschland, dem wir keine Perspektive in der MLS zutrauen.

Schuster: Es hat an ganz vielen Dingen gelegen, die unglücklich zusammen gekommen sind. Weil wir nach Kalenderjahren spielen, kam er mitten in der Saison und noch dazu aus einer langen Verletzung. Bei seinen ersten Einsätzen hatte er Probleme mit der physischen Spielweise. Außerdem hat Nick unter der Distanz zur Familie gelitten. Er hat sich unglücklich gefühlt, war ein bisschen verloren. Als er sich noch mal verletzt hat, verließ ihn der Glaube, dass es noch funktionieren kann. Weil er gut beraten ist und seine Familie ein großes Netzwerk hat, lagen ihm andere Angebote vor. Dann haben wir uns auf einen Abbruch der Leihe geeinigt.

Schuster: Das sind sehr bodenständige Leute - und alles große Whitecaps-Fans. Alphonso arbeitet mit den richtigen Leuten zusammen. Sein Berater hat ihn schon damals in Edmonton als junges Talent unterstützt. Er hat ihn zum Training gefahren und sogar mit ihm trainiert. Zum Glück ist ihm Alphonso bis heute treu geblieben. Er hat den Avancen größerer Berater-Agenturen widerstanden. Alphonsos Berater kümmert sich auch um unseren nächsten Shootingstar Ali Ahmed. Ich verteufle gerne Berater, weil viele auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, aber bei ihm ist das nicht der Fall. Neulich hat er mir übrigens bestätigt, dass viele Klubs Interesse an Alphonso haben.

Schuster: Nein, er war von Anfang an gleich. Ich kann mich gut an das Gespräch in der Wohnung von Christian Heidel (damals Sportvorstand, Anm. d. Red.) erinnern, bei dem wir ihm den Posten als Profitrainer angeboten haben. Er hatte ganz klare Vorstellungen, wie alles laufen sollte. Da hat er uns richtig herausgefordert. Das muss man sich mal vorstellen: Wir bieten einem A-Junioren-Trainer einen Posten in der Bundesliga an - und er stellt Forderungen. Das zeigt, wie Thomas funktioniert.

Schuster: Ich erinnere mich an ein Spiel gegen den VfL Wolfsburg, bei dem wir zur Halbzeit 0:3 in Rückstand lagen. Er hat gesagt, dass wir dieses Spiel noch gewinnen - und jeder hat ihm geglaubt. Tatsächlich haben wir 4:3 gewonnen.

Schuster: Dass er in der Öffentlichkeit falsch wahrgenommen wird. Viele Leute bezeichnen ihn als schwierig, verbissen und unnahbar. Diese Leute haben ein Bild von ihm, das nicht stimmt. In den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit habe ich ihn als sehr kümmernden, hintergründigen, liebenswerten, witzigen Menschen kennengelernt. Vor allem aber als besessenen Anführer, der jeden Spieler ans absolute Limit pushen will. Dabei tritt er sehr selbstüberzeugt auf. Aber das darf er auch, weil er ein außergewöhnliches Verständnis von Fußball hat. Er spielt keine Rollen, tritt überall gleich auf. Das zeichnet die besten Trainer aus. Seine Sichtweisen trägt er seinen Spielern mit einer besonderen Überzeugung vor.

Ein Sprung von Kanada nach Mainz: Zwischen 2008 und 2014 haben Sie sechs Jahre lang mit Thomas Tuchel zusammengearbeitet: Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an ihn denken?

Schuster: Durch die gemeinsame Sprache hat die Premier League einen großen Vorteil. Viele Leute schauen aber auch gerne deutschen Fußball, weil er der in der MLS praktizierten Spielweise am ähnlichsten ist. Das sieht man daran, wie gut sich aus Deutschland verpflichtete Spieler wie Damir Kreilach, Alex Ring, Timothy Tillman oder Alessandro Schöpf hier einfügen.

Schuster: Solche Kooperationen ergeben meiner Meinung nach nur Sinn, wenn sie nicht auf klassischen Spieleraustausch ausgelegt sind. Für den FC Bayern geht es bei der Kooperation um den Ausbildungsbereich und kommerzielle Aspekte. Es geht darum, die Marke FC Bayern in Nordamerika zu platzieren. Das ergibt Sinn, denn Nordamerika ist ein großer Markt. Die Premier League generiert in Nordamerika mehr TV-Einnahmen als die NHL. Daran sieht man, wie groß das Fußballinteresse hier ist. Ich verstehe, warum es den FC Bayern in die großen Märkte wie Los Angeles und New York (dort unterhält der Klub ein Büro, Anm. d. Red.) zieht. Deshalb haben sie auch die Partnerschaft mit Dallas zugunsten des LAFC beendet.

Schuster: Obwohl das Spiel auf 15.30 Uhr angesetzt war, sind wir erst am Spieltag selbst angereist. Das war der erste Charterflug in der Geschichte von Mainz, wir hatten eine kleine Propellermaschine organisiert. Auf dem Weg vom Flughafen zum Stadion sind wir in einen riesigen Stau geraten. Vielleicht hat uns Thomas aber auch absichtlich hineinmanövriert. Schließlich kennt niemand München so gut wie er. 48 Minuten vor Spielbeginn kamen wir im Stadion an. Die Bayern-Bosse haben gefragt, ob wir den Anpfiff verschieben sollen. Aber Thomas meinte nur: "Nö, nö, alles gut." Mit dieser speziellen Maßnahme wollte er die Mannschaft vom ganzen Trubel um die Allianz Arena und den FC Bayern ablenken. Anflug, Hinfahren, Umziehen, Aufwärmen, Einlaufen, Spielen. Und dann haben wir 2:1 gewonnen.

Schuster: Er hat einen Frühstücksdienst eingeführt. Jede Woche mussten sich drei Spieler vor dem Training ein Frühstück überlegen und dafür einkaufen. Es gab keinen Einkaufszettel, sondern die Vorgabe: Denkt selber darüber nach! Thomas wollte in jeder Situation neue Reize setzen. Diesbezüglich fällt mir übrigens auch noch unser erster Sieg in München ein.

Schuster: Am Abend davor hat unser Bergführer gefragt, wer schon mal auf über 2000 Metern war. In der ganzen Mannschaft gab es nur zwei Spieler. Für fast alle war das Neuland. Am nächsten Morgen sind wir um 4.30 Uhr aufgestanden und gemeinsam hinauf gewandert. Das Foto vom Gipfel habe ich heute noch als Bildschirmschoner.

Schuster: Er will Spieler an ihre Grenzen und darüber hinaus bringen. Bis zu einem Punkt, an dem sie denken: Das geht nicht mehr. Er will, dass sie Widerstände und Ängste überwinden. Bei dieser Bergbesteigung wollte er eine Gruppendynamik kreieren und dafür sorgen, dass auch das schwächste Glied auf den Gipfel hochgezogen wird.

© getty Thomas Tuchel verließ den FSV Mainz 05 im Sommer 2014. Anschließend arbeitete er für Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und den FC Chelsea, ehe er Ende März 2023 den Trainerposten beim FC Bayern München übernahm.

Im Laufe seiner fünften und letzten Saison als Mainzer Cheftrainer wirkte Tuchel äußerst gereizt - regelmäßig ist er mit eigenen Spielern, Schiedsrichtern oder Journalisten aneinandergeraten. Wie haben Sie ihn damals wahrgenommen?

Schuster: Er hat die Messlatte für sich und seine Mannschaft von Jahr zu Jahr höher gelegt. Aber Mainz ist in seinen Möglichkeiten limitiert. In seiner letzten Saison hat er die Latte dermaßen hoch gelegt, dass sogar Leute im engsten Umfeld gezweifelt haben. Dann hat er alleine gegen alle Widerstände gekämpft. Teilweise waren das die Schiedsrichter, teilweise die Medien. Dadurch hat er zu viel Energie verloren und sich abgenutzt. So kam bei ihm das Gefühl auf, mit Mainz nicht mehr erreichen zu können. Also ist er gegangen.

Haben Sie oder Christian Heidel versucht, ihn einzubremsen?

Schuster: Man kann einen Thomas Tuchel nicht einbremsen, das ist unmöglich. Er lebt für seine Überzeugung. Wir haben versucht, ihm Freiräume zu schaffen. Aber die wollte er nicht haben. Als er seinen Abschied angekündigt hat, haben wir gesagt: "Mach' drei Monate Urlaub, für die Zeit finden wir eine Lösung und dann übernimmst du deinen Posten wieder." Aber das war für ihn keine Option. Bei Thomas gibt es 100 Prozent oder gar nicht.

Wie emotional verlief die Verabschiedung?

Schuster: Die Verabschiedung war zu jenem Zeitpunkt emotional, aber negativ emotional. Bei uns hat Unverständnis darüber geherrscht, warum er seinen noch ein Jahr gültigen Vertrag nicht erfüllen wollte. Wir waren damals der festen Überzeugung, dass es für Mainz 05 keinen besseren Trainer gibt als ihn. Sogar ein ausgelaugter Tuchel war besser als jeder andere Trainer. Aber er konnte und wollte nicht mehr. Außerdem hatte er das Gefühl, dass seine Leistungen als Trainer in der Öffentlichkeit nicht genügend wertgeschätzt werden. Versöhnlich verlief dann aber seine Rückkehr für das Abschiedsspiel von Nikolce Noveski.

Das war 2017, drei Jahre nach seinem Abschied aus Mainz.

Schuster: Thomas hat die eine Mannschaft trainiert, Kloppo die andere, viele ehemalige Spieler waren da und das Stadion war voll. Da hat er die verdiente Liebe der Leute erfahren. Das war sehr emotional und wertschätzend.

Während seiner Zeit in Mainz wurde Tuchel regelmäßig mit Vor-Vorgänger Jürgen Klopp verglichen. Hat ihn das genervt?

Schuster: Es hat ihn nicht genervt, aber irritiert - und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil er in der Öffentlichkeit oft als Klopp-Zögling dargestellt wurde. Das ist überhaupt nicht wahr, die beiden waren niemals gleichzeitig bei Mainz. Zweitens, weil Vergleiche meist nur in dem Bereich angestellt wurden, in dem Klopp seine absoluten Stärken hat: Volksnähe. Kloppo gibt Menschen das Gefühl, ganz nah bei ihnen zu sein, selbst wenn sie es nicht sind. Tuchel verausgabt sich in seiner ursächlichen Arbeit als Trainer dagegen so, dass er abgesehen davon nur noch Energie für seine Familie hat. Er hat dann keine Energie mehr, sich als volksnaher Typ zu geben. Keine Vergleiche wurden dagegen dort angestellt, wo Tuchel besser als Klopp abgeschnitten hat: harte Fakten wie Punkte oder Tabellenplätze. In einer Bundesliga-Tabelle über Tuchels fünf Jahre im Klub liegt Mainz auf Platz fünf.

Haben Sie noch Kontakt mit Tuchel?

Schuster: Wenn es sich ergibt, dann schreibe ich ihm - genau wie Kloppo. Ich bin aber nicht derjenige, der sich nach jedem Sieg meldet. Das wäre langweilig. Ich melde mich lieber, wenn er ein Down hat oder ihm Unrecht geschieht. Dann erinnere ich ihn an unsere großen Zeiten in Mainz.