Transfers und Gerüchte am 25. April: Werders Sturm-Duo vor Absprung - wird Kane plötzlich billiger?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 25. April.

Einem Bericht der englischen Zeitung T elegraph zufolge soll Tottenham-Besitzer Daniel Levy bereit sein, sich ein Angebot in der Größenordnung von rund 90 Millionen Euro aus dem Ausland für Harry Kane anzuhören. Von englischen Klubs werde Levy aber mindestens umgerechnet rund 113 Millionen verlangen - und möglicherweise sogar alle Angebote aus der Premier League ablehnen.

Die Gespräche mit dem FC Barcelona sollen sehr gut verlaufen sein, heißt es weiter, ein offizielles Angebot für den ablösefreien Gündogan steht allerdings noch aus. Gündogan will mit einer Entscheidung bis Juni warten, da es auch Interesse aus der Premier League gebe und englische Klubs aufgrund der Statuten aktuell noch nicht mit dem Spieler sprechen dürfen.

Laut der spanischen Sportzeitung Marca wird Gündogan Manchester City im Sommer verlassen. Beide Seiten sollen sich damit abgefunden haben, dass man nicht zusammen in die Zukunft gehen wird.

Nach dem Transfer des Ecuadorianers Willian Pacho von Royal Antwerpen hat Eintracht Frankfurt offenbar Interesse an einem weiteren Spieler für die Innenverteidigung. Wie Sport1 schreibt, steht El Chadaille Bitshiabu von Paris Saint-Germain auf der Liste der Hessen.

Es soll aber zu weiteren Gesprächsrunden mit dem 44-Jährigen kommen, bis der Verein eine Entscheidung treffen wird. Zürich steht derzeit auf Platz fünf in der Super League.

Ende März wurde Klose beim SCR Altach, seiner ersten Trainerstation, in Österreich entlassen. Nun berichtet die Schweizer Boulevardzeitung Blick , dass der Weltmeister von 2014 zu den Kandidaten beim Grasshopper Club Zürich gehört und Gespräche bereits stattgefunden haben.

Laut Sky ist Borussia Mönchengladbach sehr an Bremens Torjäger interessiert. Der Spieler wisse vom Interesse der Fohlen, die Borussia sei ein mögliches Ziel für ihn. Verhandlungen hätten demnach noch nicht stattgefunden. Bremen will für den Angreifer, dem auch Anfragen aus England und Italien vorliegen, wohl zwischen 20 und 25 Millionen Euro.

© getty

Marvin Ducksch

Wie die Bild berichtet, soll Werders Stürmer beim 1. FC Union Berlin auf dem Zettel stehen. Ducksch ist noch bis 2024 an die Norddeutschen gebunden, könnte aufgrund einer Ausstiegsklausel über 7,5 Millionen Euro aber vorzeitig gehen. Clemens Fritz, Leiter des Bremer Lizenzbereichs, sagt dazu: "Es ist ein gutes Zeichen, dass unsere Spieler für andere Klubs interessant sind. Das ist eine Wertschätzung für unsere Leistung in dieser Saison."

Sein Plan mit Ducksch: "Wir wollen erst einmal die Klasse sichern, dann werden wir in die Gespräche gehen. Er ist in einer hervorragenden Verfassung. Wir wollen die Qualität im Kader halten und mit ihm in die nächste Saison gehen."