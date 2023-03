"Er ist ein Diktator": Die prominentesten "Opfer" von Thomas Tuchel

Thomas Tuchel ist der neue Trainer des FC Bayern. Dass mit dem 49-Jährigen nicht immer gut Kirschen essen ist, musste so mancher Spieler bereits leidvoll erfahren. SPOX präsentiert Tuchels berühmteste "Opfer" - große Namen inbegriffen.

FC Chelsea

Später ließ er verlauten, dass er gerne noch länger in London geblieben wäre. "Meine letzten drei Monate dort - und das sagte ich Trainer Tuchel - waren zu schwierig. Es war unumgänglich, dass ich den Klub verlassen musste", so Giroud.

Romelu Lukaku

Nach einem Interview, in dem er mit einer Rückkehr zu Inter Mailand liebäugelte, ging das Verhältnis zwischen dem Stürmer und Tuchel bei Chelsea in die Brüche. Zunächst wurde der Belgier für einige Spiele aus dem Kader gestrichen, später begnadigte ihn Tuchel wieder.

Dennoch war das Verhältnis nicht mehr wie zuvor. Lukaku legte nach und erzählte, mit dem Spielsystem Tuchels "nicht glücklich" zu sein, worauf der Deutsche abermals patzig reagierte.

"Mit Romelu ist es nicht schwierig, er ist Stürmer und dort stellen wir ihn auf. Wir haben nie etwas anderes getan. Es kommt darauf an, sich anzupassen, an die Liga und an den Verein", so der damalige Chelsea-Trainer.

Mittlerweile sind beide bei Chelsea Geschichte. Tuchel wurde zu Beginn der Saison 2022/23 als Cheftrainer der Londoner entlassen, zuvor hatte sich Lukaku seinen Wunsch einer Inter-Rückkehr erfüllt - wenn auch zunächst nur auf Leihbasis. Kehrt er im Sommer zurück, ist Tuchel immerhin nicht mehr da.