Wein, Freizeitpark und eigene Fußball-Akademie: Das Imperium von Marek Hamsik

Marek Hamsik ist einer der größten Fußballer der Slowakei. Und auch abseits des Platzes ist er erfolgreich unterwegs.

In Neapel wurde Marek Hamsik einst zum Star - nicht nur wegen seiner auffälligen Frisur, sondern auch wegen seiner fußballerischen Leistungen für die Italiener.

Der mittlerweile 35-jährige Slowake ist eine Legende bei Napoli, das sich aktuell anschickt, erstmals seit 1990 wieder italienischer Meister zu werden. Von 2007 bis 2019 absolvierte Hamsik unglaubliche 520 Pflichtspiele für die SSC, dabei gelangen ihm 121 Tore.

Nach zwei Jahren bei Dalian in China kehrte Hamsik 2021 dann nach Europa zurück: Zunächst spielte er in Schweden für Göteborg, seit Sommer 2021 steht der 136-malige slowakische Nationalspieler nun bei Trabzonspor in der Türkei unter Vertrag. Und in der vergangenen Saison sorgte Hamsik mit dafür, dass Trabzon sich die türkische Meisterschaft sicherte.

Mit Mitte 30 befindet sich Hamsik mittlerweile im Herbst seiner aktiven Karriere - auch in der Zeit nach dem Profifußball dürfte ihm aber nicht langweilig werden. Denn der Mittelfeldspieler hat einige weitere Betätigungsfelder - SPOX stellt sie Euch hier vor.