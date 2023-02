Weltfußballerwahl 2022: Die besten Bilder der The Best FIFA Football Awards

Bei den "The Best FIFA Football Awards" geht es nicht nur um die Frage, wer die berühmten Trophäen abräumt, es geht auch um den besten Look auf dem Roten (Grünen) Teppich. SPOX zeigt die besten Bilder.

© getty Wesley Sneijder Die niederländische Fußballlegende war einer der ersten auf dem Grünen Teppich. Ja, richtig gelesen - bei der FIFA ist der Teppich zur Abwechslung mal nicht rot.

© getty Fabio Cannavaro Der Italiener wurde 2006 Weltfußballer. Den Anlass haben wir vergessen.

© getty Júlio César und Claude Makélélé Ein unerwartetes, aber offensichtlich harmonisches Duo.

© getty Adriana Lima Das brasilianische Supermodel ist zur ersten globalen Fan-Botschafterin der FIFA ernannt worden. Die 41 Jahre alte Mode-Ikone wird künftig verschiedene Initiativen mit Fans aus der ganzen Welt "entwickeln, promoten und an ihnen teilnehmen", verkündete die FIFA.

© getty Carlos "Tula" Pascal "El Tula" vertritt die argentinische Fangemeinde. Der 82-Jährige war bei allen Weltmeisterschaften, die Argentinien gewonnen hat, dabei und ist dafür bekannt, die Mannschaft mit seiner Trommel anzufeuern.

© getty Arsène Wenger Der FIFA-Direktor darf natürlich nicht fehlen.

© getty Roberto Carlos Die linke Klebe hebt die rechte Hand.

© getty João Cancelo Bringt den Glamour nach München: Bayerns neuer Verteidiger und seine Freundin.

© getty Richarlison Eher steif statt wuselig.

© getty Yassine "Bono" Bounou Spielt nachher noch eine U2-Hymne auf der Klampfe.

© getty Gianni Infantino Ist überraschend auch dabei.

© getty Alessandro Del Piero Die italienische Legende trägt jetzt "Nerd"-Brille.

© getty Virgil van Dijk Der Liverpool-Verteidiger bringt endlich mal ein bisschen Farbe rein.

© getty Lionel Messi Glitzern kann er auch noch ...

© getty Kylian Mbappé Keine Lust auf Blitzlicht, also schnell weg - aber möglichst cool.

© getty Ronaldo Diese Legende durfte natürlich nicht fehlen. Kurz darauf hielt er eine emotionale Rede zu Ehren von Pelé.