Langeweile-Ranking: Der FC Bayern macht aus der Bundesliga eine Schlaftablette

Zehnmal in Folge hat sich der FC Bayern zum Deutschen Meister gekrönt. Gelingt es in dieser Saison tatsächlich einem Klub, die Dominanz der Münchner in der Bundesliga zu durchbrechen? Zeit, die Langeweile im internationalen Vergleich zu dokumentieren.

Wir haben uns angeschaut, wie viele verschiedene Meister es in den vergangenen zehn Jahren in den anderen europäischen Ligen gab. Um die wichtigsten Fußball-Ligen aufzulisten, haben wir uns an der UEFA-Fünfjahreswertung orientiert.

© getty Als kleine Spielerei fließen außerdem die großen deutschen Ligen außerhalb des Fußballs mit ein (Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball) - und die vier US-Sport-Ligen NBA, NFL, NHL und MLB. Hier kommt das Ranking.

© getty Platz 34 Bulgarien (Parva Liga): 1 Meister (zehnmal Ludogorez Rasgrad). Rasgrad ist sogar bereits zum elften Mal in Serie Meister. Die bulgarische Liga toppt in Sachen Langeweile damit sogar noch die Bundesliga. Respekt!

© getty Platz 34 Deutschland (Bundesliga): 1 Meister (zehnmal FC Bayern)

© getty Platz 28 VBL (Volleyball): 2 Meister (achtmal Berlin Recycling Volleys, einmal VfB Friedrichshafen, einmal wurde wegen Corona kein Meister ausgespielt)

© getty Platz 28 Schottland (Scottish Premiership): 2 Meister (neunmal Celtic Glasgow, einmal Glasgow Rangers)

© getty Platz 28 Kroatien (1. HNL): 2 Meister (neunmal Dinamo Zagreb, einmal NK Rijeka)

© getty Platz 28 Österreich (Admiral Bundesliga): 2 Meister (neunmal Red Bull Salzburg, einmal Austria Wien)

© getty Platz 28 Serbien (Linglong Tire Super Liga): 2 Meister (siebenmal Roter Stern Belgrad, dreimal Partizan Belgrad)

© getty Platz 28 Ukraine (VBet Liha): 2 Meister (sechsmal Schachtar Donezk, dreimal Dynamo Kiew, einmal wurde wegen des Überfalls von Russland kein Meister ausgespielt)

© getty Platz 18 Schweiz (Credit Suisse Super League): 3 Meister (fünfmal FC Basel, viermal Young Boys Bern, einmal FC Zürich)

© getty Platz 18 Italien (Serie A): 3 Meister (achtmal Juventus Turin, einmal Inter Mailand, einmal AC Mailand)

© imago images Platz 18 BBL (Basketball): 3 Meister (viermal Brose Bamberg, dreimal Bayern München, dreimal Alba Berlin)

© getty Platz 18 Spanien (La Liga): 3 Meister (fünfmal FC Barcelona, dreimal Real Madrid, zweimal Atletico Madrid)

© getty Platz 18 Frankreich (Ligue 1): 3 Meister (achtmal Paris Saint-Germain, einmal OSC Lille, einmal AS Monaco)

© getty Platz 18 Griechenland (Super League 1): 3 Meister (achtmal Olympiakos Piräus, einmal AEK Athen, einmal PAOK Thessaloniki)

© getty Platz 18 Portugal (Liga Portugal Bwin): 3 Meister (fünfmal Benfica Lissabon, viermal FC Porto, einmal Sporting Lissabon)

© getty Platz 18 Niederlande (Eredivisie): 3 Meister (sechsmal Ajax Amsterdam, dreimal PSV Eindhoven, einmal Feyenoord Rotterdam)

© getty Platz 18 Tschechien (Fortuna Liga): 3 Meister (fünfmal Viktoria Pilsen, viermal Slavia Prag, einmal Sparta Prag)

© getty Platz 18 Israel (Ligat Ha'al): 3 Meister (fünfmal Maccabi Tel Aviv, dreimal Hapoel Be'er Sheva, zweimal Maccabi Haifa)

© getty Platz 9 Polen (Ekstraklasa): 4 Meister (sechsmal Legia Warschau, zweimal Lech Posen, einmal Piast Gliwice, einmal Jagiellonia Bialystok)

© imago images Platz 9 HBL (Handball): 4 Meister (fünfmal THW Kiel, zweimal SG Flensburg-Handewitt, zweimal Rhein-Neckar Löwen, einmal SC Magdeburg)

© getty Platz 9 Zypern (First Division): 4 Meister (siebenmal APOEL Nikosia, einmal Omonia Nikosia, einmal AEL Limassol, einmal Apollon Limassol)

© imago images Platz 9 DEL (Eishockey): 4 Meister (viermal Eisbären Berlin, dreimal EHC Red Bull München, zweimal Adler Mannheim, einmal ERC Ingolstadt)

© getty Platz 9 Dänemark (3F Superliga): 4 Meister (fünfmal FC Kopenhagen, dreimal FC Midtjylland, einmal Bröndby IF, einmal Aalborg BK)

© getty Platz 9 Russland (Premier Liga): 4 Meister (fünfmal Zenit St. Petersburg, dreimal ZSKA Moskau, einmal Lokomotive Moskau, einmal Spartak Moskau)

© getty Platz 9 Rumänien (Liga I): 4 Meister (fünfmal CFR Cluj, dreimal Steaua Bukarest, einmal FC Vitorul Constanta, einmal Astra Giurgiu)

© getty Platz 9 Norwegen (Eliteserien): 4 Meister (fünfmal Rosenborg Trondheim, dreimal Molde FK, einmal Stromsgodset IF, einmal FC Bodo/Glimt)

© getty Platz 9 Belgien (Jupiler Pro League): 4 Meister (fünfmal FC Brügge, dreimal RSC Anderlecht, einmal KRC Genk, einmal KAA Gent)

© getty Platz 5 Türkei (Süper Lig): 5 Meister (viermal Galatasaray, dreimal Besiktas, einmal Fenerbahce, einmal Basaksehir, einmal Trabzonspor)

© getty Platz 5 Schweden (Allsvenskan): 5 Meister (sechsmal Malmö FF, einmal Djurgardens IF, einmal AIK Stockholm, einmal IFK Norrköping, einmal BK Häcken)

© getty Platz 5 Ungarn (OTP Bank Liga): 5 Meister (fünfmal Ferencvaros Budapest, zweimal Videoton FC, einmal Györi ETO FC, einmal Debreceni VSC, einmal Budapest Honved)

© getty Platz 5 England (Premier League): 5 Meister (fünfmal Manchester City, zweimal FC Chelsea, einmal Manchester United, einmal FC Liverpool, einmal Leicester City)

© getty Platz 3 NHL (Eishockey): 7 Meister (zweimal Chicago Blackhawks, zweimal Pittsburgh Penguins, zweimal Tampa Bay Lightning, einmal Los Angeles Kings, einmal Washington Capitals, einmal St. Louis Blues, einmal Colorado Avalanche)

© getty Platz 3 NBA (Basketball): 7 Meister (viermal Golden State Warriors, einmal Miami Heat, einmal San Antonio Spurs, einmal Cleveland Cavaliers, einmal Toronto Raptors, einmal Los Angeles Lakers, einmal Milwaukee Bucks)

© getty Platz 1 NFL (Football): 8 Meister (dreimal New England Patriots, einmal Baltimore Ravens, einmal Seattle Seahawks, einmal Denver Broncos, einmal Philadelphia Eagles, einmal Kansas City Chiefs, einmal Tampa Bay Buccaneers, einmal Los Angeles Rams)