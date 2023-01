Zinédine Zidane und seine Optionen nach dem geplatzten Frankreich-Traum

Nachdem der Frankreich-Job auf kuriose Art geplatzt ist, muss sich Zinédine Zidane mit seiner Rückkehr auf den Trainerstuhl weiterhin gedulden. Doch welche Optionen hat Frankreichs Fußball-Legende jetzt noch? SPOX klärt auf.

Dafür hagelte es ordentlich Kritik aus Frankreich. Unter anderem Kylian Mbappé und Franck Ribéry stellten sich vor Zidane - und auch aus der Politik gab es kritische Stimmen. Das Ende vom Lied: Le Graet gab seinen Rücktritt bekannt und Zidane kann nun in Ruhe weiter nach einem neuen Job suchen. Diese Optionen hat er aktuell oder in absehbarer Zukunft:

Die L'Équipe spekuliert dementsprechend bereits in Richtung Zidane. Neben dem mehrfachen Champions-League-Sieger hat die französische Zeitung aber auch Thomas Tuchel, Marcelo Gallardo und Mauricio Pochettino auf dem Zettel. Und Pep Guardiola wurde medial ebenfalls schon ins Spiel gebracht - der hat aber erst kürzlich bei Manchester City verlängert. Also die große Chance für Zidane, eine hochkarätige Nationalmannschaft zu übernehmen? Er selbst soll verschiedenen Medienberichten nach lieber einen Klub trainieren wollen.

WM-Finale 2026, Brasilien gegen Frankreich, Zidane gegen Deschamps? Das hätte doch was - und die zuletzt öffentlich ausgetragene Schlammschlacht könnte auf dem Fußballplatz endgültig geklärt werden. 1998 schlug Zidane die Brasilianer als Spieler noch im Finale, führt er sie bald als Trainer zu großem Ruhm? Tite ist seit dem Jahreswechsel nicht mehr Trainer der Seleção. Mehrere Medien berichteten zuletzt, dass der brasilianische Fußballverband in Zukunft auf Expertise aus Europa setzen möchte.

Der ist aber alles andere als erfolgreich und könnte bald schon wieder weg sein. Auf dem Transfermarkt sind die Blues derzeit so aktiv wie lange nicht mehr, was nicht zuletzt mit dem neuen Besitzer Todd Boehly zusammenhängt. Shoppt der auch bald Zidane auf die Trainerbank von Chelsea?

Eine Vergangenheit hat Zidane auch in Italien. Genau dort spekulierten Medien im Dezember, dass "Zizou" erneut bei Juventus Turin anheuern könnte. Dort verbrachte er bereits einen erfolgreichen Teil seiner Spielerkarriere. Zumal Juve in den letzten Jahren alles andere als glorreich unterwegs war und die Vormachtstellung in Italien zu verlieren droht.

Also wieder zu realistischeren Szenarien: Wenn er nicht für die französische Nationalmannschaft arbeiten kann, dann ja vielleicht für den sportlich erfolgreichsten Klub in Frankreich? Die L'Équipe berichtete im Frühjahr 2022 davon, dass PSG von Zidane als Trainer träume.

© imago images

Frankreich

Bitte? Ja, Ihr lest richtig. Warum nicht doch Frankreich? Zwar hat Didier Deschamps seinen Vertrag verlängert, doch das bedeutet nicht, dass er auch langfristig bleibt. Schon 2024 steht das nächste große Turnier an, in diesem Kalenderjahr treffen die Franzosen in ihrer Qualifikationsrunde auf einige unangenehme Gegner.

Es ist zwar nicht zwingend absehbar, dass Deschamps zeitnah geht, doch ganz ausschließen sollte man das nicht. Zumal Zidane mehrfach betonte, dass er unbedingt Nationaltrainer Frankreichs werden möchte. "Wann? Das liegt nicht bei mir. Aber ich will einen Kreis mit Frankreich schließen. Wenn es passieren soll, wird es passieren", sagte der einstige Mittelfeldspieler in der L'Équipe.

Es scheint in Stein gemeißelt, dass Zidane eines Tages Trainer von "Les Bleues" wird. Er hat jetzt so lange auf diese Gelegenheit gewartet, dass es durchaus eine Option sein könnte, noch ein Weilchen mehr zu warten.