Transfers, News und Gerüchte: Klopp droht namhafter Abgang - Tedesco bald Nationalcoach?

Noch bis zum 31. Januar ist das Winter-Transferfenster in den Top-Ligen geöffnet. Der Transfermarkt nimmt jetzt richtig Fahrt auf. SPOX hat für euch die Transfergerüchte und die fixen Transfers am 28. Januar.

© getty Roberto Firmino Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, ist Inter Mailand an Roberto Firmino vom FC Liverpool interessiert. Der 31-jährige Brasilianer soll demnach den bis zum Sommer vom FC Chelsea ausgeliehenen Romelu Lukaku ersetzen. Firminos Vertrag in Liverpool läuft im Sommer aus, Trainer Jürgen Klopp würde allerdings gerne mit dem Stürmer verlängern.

© getty William Pacho Laut Bild hat sich Eintracht Frankfurt im Ringen um William Pacho vom Royal Antwerpen FC durchgesetzt. Der 21-jährige Innenverteidiger aus Ecuador erhält demnach bei den Hessen einen Vertrag bis 2028. Pacho soll im Sommer nach Frankfurt wechseln, die Ablöse soll sich auf neun Millionen Euro plus drei Millionen Euro Bonuszahlungen belaufen.

© getty Alexis Tibidi Der VfB Stuttgart und Nachwuchsspieler Alexis Tibidi gehen getrennte Wege. Der 19 Jahre alte Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung zum französischen Erstligisten ES Troyes AC, zuvor wurde die Leihe zum SCR Altach aus Österreich beendet. Tibidi unterschrieb in Troyes einen Vertrag bis Sommer 2027, Medienberichten zufolge erhalten die Schwaben für den Franzosen 2,6 Millionen Euro.

© getty Josip Brekalo Ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende hat Mittelfeldspieler Josip Brekalo den Bundesligisten VfL Wolfsburg verlassen und sich der AC Florenz angeschlossen. Der 24 Jahre alte Kroate unterschrieb beim italienischen Ex-Meister einen Kontrakt bis 2026.

© getty Weston McKennie Massimiliano Allegri, Trainer von Juventus Turin, hat vor dem Serie-A-Spiel gegen Monza bekanntgegeben, dass Weston McKennie nicht im Aufgebot des italienischen Rekordmeisters stehen wird. Grund: Der ehemalige Bundesligaprofi steht unmittelbar vor einem Transfer zu Leeds United. Allegri kommentierte die Nichtberücksichtung des US-Amerikaners mit einem bevorstehenden Wechsel: "McKennie steht nicht im Kader, weil der Klub eine Einigung mit dem Verein erzielt hat, für den er wohl demnächst spielen wird. Somit wäre es unnötig, ihn zu nominieren und spielen zu lassen.

© getty John Heitinga Nach der Entlassung von Alfred Schreuder wird der ehemalige Bundesligaspieler John Heitinga den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam am Sonntag in der Ehrendivision gegen Excelsior Rotterdam als Interimstrainer betreuen. Das gab der Klub bekannt. Am Freitag hatte Heitinga bereits das Training des Tabellenfünften gemeinsam mit Schreuders früheren Assistenzcoaches Michael Reiziger und Richard Witschge geleitet.

© getty Gauthier Hein Hertha BSC möchte sich offenbar noch im Winter mit Gauthier Hein vom französischen Klub AJ Auxerre verstärken. Das berichtet L'Yonne Républicaine. Die Gespräche zwischen den Berlinern und dem 26-jährigen Rechtsaußen sollen bereits laufen. Hein steht in Auxerre noch bis 2025 unter Vertrag. In der laufenden Ligue-1-Saison steuerte der Franzose bisher lediglich einen Treffer bei. In der vergangenen Spielzeit zählte er aber zu den Aufstiegshelden in Auxerre.

© getty Domenico Tedesco Domenico Tedesco ist als Nationaltrainer Belgiens im Gespräch. Wie die Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet, gehört der 37-Jährige zum engeren Kandidatenkreis. Tedesco selbst könne sich die Aufgabe gut vorstellen. Tedesco arbeitete zuletzt bis September 2022 bei RB Leipzig. Zuvor hatte es geheißen, dass die Belgier auch Jogi Löw auf dem Zettel hätten. Löws Berater dementierte dies allerdings.

© getty Zinédine Zidane Zinédine Zidane will laut RMC Sport im kommenden Sommer wieder einen Job als Trainer antreten. Dem Bericht zufolge stehen dabei für die französische Legende lediglich vier Vereine zur Debatte: Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Real Madrid und der FC Bayern. Für den 50-Jährigen gehören die Münchner zu den vier "glaubwürdigsten Optionen", heißt es weiter. Der Grund: Der deutsche Rekordmeister stehe finanziell auf gesunden Beinen und biete deshalb die Möglichkeit, in jeder Saison um den Sieg in der Champions League mitzuspielen.

© getty Lamine Yamal Zahlreiche europäische Klubs sollen Lamine Yamal vom FC Barcelona auf dem Zettel haben. Angeblich gehört auch der FC Bayern zu den Interessenten. Laut El Nacional wollen die Katalanen nun alles dafür tun, dass der erst 15-jährige Rechtsaußen langfristig an Barça gebunden wird. Yamal soll demnach einen langfristigen Vertrag mit einer verankerten Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro erhalten. Zudem habe man dem Youngster versprochen, dass er in der kommenden Saison sein Profidebüt geben darf.

© getty Isco Rund um Union Berlin kursiert das wilde Gerücht, die Eisernen hätten Interesse an Isco. Dies berichtet Sky. Dort hieß es in der Sendung "Transfer Update - die Show" mit Blick auf den offensiven Mittelfeldspieler unter anderem: "Dass die Unioner irgendetwas planen, womit keiner in der Bundesliga rechnet, das geht rum." Auch innerhalb der Mannschaft sei dies ein Thema, unter anderem sprächen sich die Spieler im Training teilweise spaßeshalber mit "Isco" an. Der 38-malige spanische Nationalspieler ist auf dem Transfermarkt ein begehrtes Ziel, schließlich ist er nach seinem vorzeitigen Aus beim FC Sevilla ohne Klub und ablösefrei auf dem Markt. "Wenn Isco mit uns in Verbindung gebracht wird, dann müssen wir eine Menge richtig gemacht haben. Das ehrt uns. Natürlich entwickeln wir uns auch im Bereich der Transfers. Wir spielen im zweiten Jahr international, wir sind jetzt Tabellenzweiter, daher befassen sich jetzt auch Spieler mit unserem Klub, die sich vor drei, vier Jahren noch nicht mit uns befasst haben", sagte Union-Präsident Dirk Zingler bei Sky.

© getty Lionel Messi Die Klubs aus der Saudi Pro League aus Saudi-Arabien werden sich offenbar nach Cristiano Ronaldo auch um Lionel Messi bemühen, wenn der Vertrag des Argentiniers bei PSG ausläuft. Das berichtet ESPN. Erste Schritte in diese Richtung seien bereits unternommen und das grundsätzliche Interesse bei Messi hinterlegt worden. Der 35-Jährige steht in Paris bis 2023 unter Vertrag. Außerdem gibt es eine Option, das Arbeitspapier um ein Jahr zu verlängern.

© getty Jose Mourinho Roma-Trainer José Mourinho liebäugelt angeblich mit einer Rückkehr in die Premier League, wobei der FC Chelsea seine erste Option sein soll. Das berichtet die Daily Mail. Mourinho sei mit den ausbleibenden Investitionen in Rom zur Verstärkung der Mannschaft unzufrieden und erwäge deshalb einen Abschied vom Tabellenfünften der Serie A. Sein Vertrag in der Ewigen Stadt läuft noch bis 2024.