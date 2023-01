Transfers bis zum Deadline Day: Chelseas irre Shoppingtour geht weiter, aber wer geht noch?

Bis zum 31. Januar können sich die Klubs der Bundesliga, Premier League, Primera Division, Serie A und Co. noch mit neuen Spielern verstärken - oder Altlasten loswerden. SPOX gibt einen Überblick, welche Stars in diesem Winter noch die Farben wechseln könnten.

Yann Sommer, Memphis Depay, Mykhaylo Mudryk, Cody Gakpo - die Liste an namhaften Spielern, die bereits das Wintertransfer für eine Luftveränderung genutzt haben, ist durchaus lang. Doch wer könnte in den verbliebenen Stunden noch durch das Transferfenster schlüpfen, bevor es am 31. Januar für die meisten Ligen schließt? Portugal (2. Februar) und die Türkei (8. Februar) sind beispielsweise Ausnahmen.

© imago images Raphinha (FC Barcelona) Nachdem Mudryk zum FC Chelsea gewechselt ist, sucht Arsenal eine Alternative. In England heißt es, dass sich der aktuelle Spitzenreiter der Premier League beim FC Barcelona bedienen könnte. Dort sei Raphinha aktuell unzufrieden mit seiner Situation. Der 26-Jährige hat sich nach seinem Sommerwechsel noch nicht durchsetzen können. Schon damals hatten die Gunners Interesse am Brasilianer, zogen gegen Barça aber den Kürzeren.

© imago images Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) Auch der 23-jährige Franzose soll bei Arsenal Thema gewesen sein. Laut Sky gab es sogar Kontakt zwischen den beiden Klubs - allerdings nur einseitig. Denn Leverkusen soll die Annäherung der Londoner ignoriert haben. Selbiges haben sie wohl auch bei Newcastle getan, die zuletzt von mehreren Medien als Interessent genannt wurden. Dementsprechend dürfte ein Winterabgang unwahrscheinlich sein. Diabys Vertrag läuft zudem noch bis 2025.

© imago images Moises Caicedo (Brighton & Hove Albion) Der FC Chelsea befindet sich derzeit auf großer Shoppingtour und das Ende ist nicht absehbar. Wie die Daily Mail berichtet, wollen die Blues ein verbessertes Angebot für Moises Caicedo abgeben. Brighton & Hove Albion soll eine erste Offerte von 63 Millionen Euro ausgeschlagen haben. Demnach verlange der Premier-League-Konkurrent 99 Millionen Euro. Der 21-jährige Mittelfeldspieler steht dort noch bis 2025 unter Vertrag. In dieser Transferperiode gab Chelsea bisher 180 Millionen Euro aus.

© imago images Hakim Ziyech, Kai Havertz (FC Chelsea) Wird Chelsea angesichts der ganzen Neuzugänge auch noch Spieler abgeben? Ein loses Gerücht, dass Kai Havertz immer noch auf der Liste des FC Bayern stehe, machte kürzlich die Runde. Allerdings ist sich Sport1 sicher, dass das nicht mehr als ein Gerücht ist. Laut Sky ist die AS Roma aber heiß auf Hakim Ziyech. Der Deal könne aber wegen des hohen Gehalts kompliziert werden. Bei den Blues steht der Angreifer noch bis 2025 unter Vertrag. Er verdiene demnach rund 6,5 Millionen Euro pro Jahr. Zu viel für José Mourinho und Co.?

© imago images Nicolò Zaniolo (AS Roma) Geld in die Kassen spülen könnte bei der Roma Nicolò Zaniolo. Der 23-Jährige steht wohl auf den Zetteln mehrere Klubs. Trainer José Mourinho verlangte jedoch kürzlich etwas mehr Engagement der Interessenten. Nach dem 2:0 gegen Spezia Calcio erklärte der Portugiese, dass der Offensivmann zwar "darum gebeten" habe, "den Verein zu verlassen", aber es sei "nicht sicher, dass dies geschehen wird. Die aktuellen Angebote reichen nicht aus". Der Vertrag des Italieners läuft noch bis 2024. In der aktuellen Saison ist er in 17 Pflichtspielen an fünf Treffern direkt beteiligt gewesen. Einer der Interessenten soll Tottenham sein, die laut Fabrizio Romano zuletzt aber nur eine Leihe mit Kaufoption angeboten haben sollen.

© imago images Mason Mount (FC Chelsea) Ein weiterer Kandidat für einen Abgang beim FC Chelsea ist Mason Mount. Verschiedene Medien berichteten zuletzt davon, dass der FC Liverpool großes Interesse am 24-Jährigen habe. An der Stamford Bridge läuft sein Vertrag noch bis 2024 und für eine Verlängerung verlangt der Engländer offenbar eine deutliche Gehaltserhöhung. Chelsea würde Mount gern halten, zumal er aus der eigenen Jugend kommt und bei den Fans sehr beliebt ist. Andererseits wird der Kader der Blues immer voller. Die Reds wären wohl ein glücklicher Abnehmer.

© imago images Eduardo Camavinga (Real Madrid) Der FC Arsenal hat offenbar Interesse an Real Madrids Eduardo Camavinga. Wie der Evening Standard berichtet, soll der Mittelfeldspieler noch in diesem Transferfenster zu den Gunners wechseln. Angestrebt ist wohl ein Leihgeschäft. Camavinga wechselte im Sommer 2021 von Rennes zu Real Madrid und kostete 31 Millionen Euro Ablöse. Der Franzose gilt als vielversprechendes Talent, hat aber keine garantierte Spielzeit im Mittelfeld der Königlichen. Ob Real ihn allerdings abgeben möchte, ist derzeit unklar. Transferexperte Fabrizio Romano schrieb, dass der Klub mit ihm plane.

© imago images Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries, Milan Skriniar (Inter Mailand) Laut Mundo Deportivo soll der FC Barcelona an einem sofortigen Wechsel von Marcelo Brozovic interessiert sein. Der Sechser soll zunächst per Leihe mit Kaufoption nach Barcelona kommen. Es sei allerdings fraglich, ob Inter da mitspielt. Schließlich ist Brozovic in Mailand ein absoluter Schlüsselspieler. Und gerade weil die Nerazzurri dringend Transfereinnahmen benötigen, wäre eine Leihe wohl vorerst keine große Hilfe - je nachdem wie hoch die Kaufoption im Sommer angesetzt wäre. Dazu gibt es derzeit aber keine weiteren Informationen. Die spanische Zeitung berichtet zudem, dass Inter mit Denzel Dumfries (Interessenten: FC Chelsea, Manchester United) und Milan Skriniar (Paris Saint-Germain) zwei weitere Spieler verkaufen könnte, ehe man an einen Brozovic-Abgang denkt.

© imago images Keylor Navas (Paris Saint-Germain) Bei PSG ist der Torwart nur Ersatzmann. Dementsprechend gab es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel. Wie der Journalist Rudy Galetti nun berichtet, könnte Keylor Navas seinem ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien folgen. Mit Al-Nassr soll bereits alles klar sein. Eine sechsmonatige Leihe steht zunächst im Raum, PSG hätte damit wohl kein Problem. Das nächste Treffen soll über die Zukunft von Navas entscheiden.

© imago images Wesley (Flamengo) Der FC Barcelona könnte bei seiner Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger in Südamerika fündig werden. Dort ist laut Globo Esporte der 19-jährige Wesley in das Blickfeld der Katalanen gerückt. Zwar hat dieser seinen Vertrag bei Flamengo erst kürzlich bis 2025 verlängert, doch eine Leihe mit anschließender Kaufoption soll das Mittel der Wahl für Barça sein. Dem Bericht zufolge sei Wesley aber ein Mann für die Zukunft. Geht der Deal über die Bühne, soll er zunächst mit der ersten und der zweiten Mannschaft trainieren.

© imago images Iván Fresneda (Real Valladolid) Borussia Dortmund ist einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers näher gekommen. The Athletic schreibt, dass der BVB sich mit Real Valladolid auf eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro für den 18-Jährigen verständigt habe. Allerdings gebe es auch eine Einigung zwischen den Spaniern und dem FC Arsenal. Fresneda wolle sich zeitnah für einen der beiden Klubs entscheiden. Laut der ortsansässigen spanischen Zeitung Diario de Valladolid soll die Sockel-Ablöse, die der BVB zahlen möchte, bei zehn Millionen Euro liegen. Weitere fünf Millionen Euro sollen als Bonus obendrauf kommen können. Gleichzeitig soll Dortmund bereit sein, die feste Ablöse zu erhöhen, wenn dafür die Bonuszahlungen sinken. Fresneda gilt als eines der größten Talente Spaniens und wird seit einigen Wochen mit den Dortmundern in Verbindung gebracht. Laut dem Bericht soll der Transfer möglichst diesen Winter über die Bühne gehen. Allerdings sei eine direkte Leihe an Valladolid planmäßig vorgesehen.

© imago images Julien Duranville (RSC Anderlecht) Offensivtalent Julien Duranville hat vom RSC Anderlecht offenbar die Freigabe für einen Wechsel im Januar erhalten. Das berichtet das Magazin Voetbalkrant. Der 16-jährige Rechtsaußen wird unter anderem mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge soll den BVB auch nicht abschrecken, dass Anderlecht für Duranville wahrscheinlich mehr als zehn Millionen Euro an Ablöse haben will. Der Spieler selbst soll laut des belgischen Journalisten Sacha Tavolieri mittlerweile auch offen für einen Wechsel nach Dortmund sein. Duranvilles Vertrag bei Anderlecht ist noch bis 2024 datiert.

© imago images Caglar Söyüncü (Leicester City) Schon länger kursiert das Gerücht, dass der ehemalige Freiburger zu Atlético Madrid wechseln könnte. Zum offiziellen Vollzug kam es bisher aber noch nicht. Eine Einigung über einen ablösefreien Sommertransfer soll es dennoch geben. Jüngst berichtete die Marca jedoch, dass es bereits diesen Winter klappen könnte. Voraussetzung für die Verpflichtung des Innenverteidigers sei aber, dass man einen Abnehmer für den Brasilianer Felipe findet. Dessen Vertrag läuft ebenso wie jener von Söyüncü im Sommer aus.

© imago images Felipe (Atlético Madrid) Interessenten für Felipe soll es bereits geben. Demnach sehe es so aus, als würden die Wolverhampton Wanderers das Rennen um den Innenverteidiger machen. Neben den Wolves sei auch der FC Everton interesssiert.

© imago images Youssouf Fofana (AS Monaco) Der Mittelfeldspieler hat sich im Interview mit France 2 zu einem möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain geäußert. Auf die Frage, ob ein Wechsel zu PSG für Fofana wie ein Traum sei, antwortete der 24-Jährige: "Paris ist meine Heimat. Es wäre ein Traum, der wahr wird, weil es meine Heimat ist. Aber es ist der Fußball, man muss das beste Angebot annehmen, das es gibt." Sein Vertrag läuft im Sommer 2024 aus. Ob es um einen Winterwechsel gehen könnte, ist derzeit unklar.

© imago images Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg) Mehrere Medien berichteten zuletzt von einem Interesse des VfB Stuttgart. Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke zeigte sich beim kicker offen für einen Abgang des Mittelfeldspielers: "Am Ende müssen alle drei Parteien zufriedengestellt sein:" Eine Einigung zwischen dem Spieler und dem VfB gebe es demnach sogar schon: "Er hat uns gesagt, dass Stuttgart eine ernstzunehmende Option für ihn ist und er es gerne machen würde. So, wie Josh das gemacht hat, gehört sich das", so Schmadtke.

© imago images Timothy Weah (OSC Lille) Laut Fussballtransfers.com ist der US-Amerikaner ein Thema bei Borussia Mönchengladbach. Da Lille derzeit mehrere Ausfälle in der Offensive zu beklagen hat, wollen die Franzosen ihren Angreifer jedoch nicht abgeben. Angeblich sollen die Berater von Weah aber versuchen, den Nationalspieler trotzdem bei einem anderen Klub unterzubringen. Neben Gladbach soll der FC Sevilla Interesse haben. Der 22-jährige Angreifer erlebt im Moment eine durchwachsene Saison. Zu Beginn war er verletzt, dann folgten zehn torlose Einsätze in der Ligue 1.

© imago images Marcus Thuram und Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) Die Gladbacher könnten mit Weah einem Transfer von Marcus Thuram vorbeugen. "Stand heute bleiben beide bei Borussia Mönchengladbach", sagte Roland Virkus zuletzt noch auf einer Pressekonferenz mit Bezug auf den Franzosen und Ramy Bensebaini. Letztgenannter war immer wieder Thema bei Borussia Dortmund. Die Verträge der beiden laufen im kommenden Sommer jedoch aus und der Winter wäre die letzte Gelegenheit, mit ihnen Geld einzunehmen. "Das heißt auch, dass wir beide dazu bewegen wollen, auch über die Saison hinaus bei uns zu bleiben. Dafür werden wir alles versuchen", gab sich der Sportdirektor kämpferisch. Gut möglich, dass beide im Sommer ablösefrei wechseln - wenn nicht doch noch ein gutes Winterangebot reinkommt.