Döner, Ice Cream United, Label: Das große Imperium von Lukas Podolski

Lukas Podolski wurde Weltmeister und spielte bei großen Klubs. Doch auch neben dem Feld hat der Ex-Nationalspieler einiges richtig gemacht.

Lukas Podolski hat eine bunte Karriere als Fußballer hinter sich. Bei seinem Jugendklub 1. FC Köln wurde er zur Vereinslegende, er spielte mit den Bayern, Arsenal und Inter bei absoluten Top-Klubs in den größten Ligen Europas, sammelte Erfahrungen in der Türkei und Japan und lässt nun seine Karriere in seinem Geburtsland Polen ausklingen.

Mehr als zehn Titel gewann er in seiner Laufbahn, Highlight war zweifellos der WM-Triumph 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien.

Podolski war als Spieler immer eine Frohnatur und in den meisten Fällen äußerst beliebt bei seinen Mitspielern. Doch "Prinz Poldi" ist weit mehr als nur ein Fußballer, denn der heute 37-Jährige hat sich längst weitere Standbeine aufgebaut.

SPOX blickt auf das Imperium des 130-fachen Nationalspielers!