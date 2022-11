Transfers, News und Gerücht: Bayern-Wunschspieler offenbar auf Verkaufsliste

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 25. November.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte.

Bereits seit einigen Wochen kursieren Spekulationen, Chelsea habe bereits Kontakt zu Bellinghams Beratern wegen eines möglichen Transfers zur nächsten Saison aufgenommen. Der 19-Jährige steht in Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag. Bislang hat er öffentlich noch nicht erklärt, den BVB verlassen zu wollen.

Bellingham und Rice bildeten bei Englands erfolgreichem WM-Auftakt gegen den Iran das zentrale Mittelfeld des Titelanwärters. BVB-Star Bellingham eröffnete beim 6:2 den Torreigen. Unter den Zuschauern in Katar sei auch Chelsea-Besitzer Todd Boehly gewesen und Bellinghams Leistung habe ihm gefallen.

Die beiden englischen Nationalspieler sollen beim FC Chelsea auf der Wunschliste stehen. Laut eines Berichts des Telegraph planen die Blues im Sommer die Verpflichtung der beiden Mittelfeldspieler für eine horrende Summe: Bellingham (BVB) und Rice (West Ham United) sollen für insgesamt 200 Millionen Pfund (etwa 233 Millionen Euro) an die Stamford Bridge gelotst werden.

© getty

ALEXANDER ISAK

Manchester City dachte vor der Verpflichtung von Erling Haaland offenbar konkret über den Transfer eines weiteren Ex-Dortmunders nach: Laut The Athletic war der Schwede ein Kandidat für die Nachfolger Sergio Agüeros, ehe die City-Bosse sich dafür entschieden, in das Wettbieten um Haaland einzusteigen.

Isak, der von 2017 bis 2019 beim BVB unter Vertrag gestanden und den Durchbruch nicht geschafft hatte, entwickelte sich bei Real Sociedad in den vergangenen Jahren prächtig und wechselte in diesem Sommer tatsächlich in die Premier League. Statt zu City ging es allerdings für 70 Millionen Euro Ablöse zu Newcastle United.