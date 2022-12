GOAL 50 2022: Die besten Spielerinnen der Welt - Ihr habt abgestimmt!

Eure Stimmen sind ausgezählt und wir können nun die Gesamtsiegerin der GOAL50 2022 der Frauen bekanntgeben!

GOAL50 ist eine jährlich zu vergebende Auszeichnung, bei der die Fans die 50 besten Fußballer der Welt der letzten zwölf Monate wählen können. In diesem Jahr gab es bei GOAL50 drei Kategorien, über die abgestimmt werden konnte. Zusätzlich zu den Frauen und Männern haben wir eine spezielle, einmalige Kategorie "WM-Wunder" eingeführt, um die Legenden der Vergangenheit zu würdigen. GOAL50 verwendet ein einzigartiges Abstimmungssystem, bei dem die Fans mithilfe von zahlreichen Head-to-Head-Duellen in jeder Kategorie abstimmen. In jeder der drei Kategorien gab es 2450 mögliche Duelle - und die Spieler:innen mit den meisten Siegen wurden nun zu den GOAL50-Siegern 2022 gekürt. Hier sind die Top10 der GOAL50 2022 der Frauen - und die besten Deutschen!

© imago images 1. Alexia Putellas - Barcelona & Spanien 2022 wurde Putellas als erste Spielerin zum zweiten Mal in Folge mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet - außerdem wurde sie zur besten Spielerin der FIFA gewählt. Hätte sie sich nicht kurz vor dem Turnier eine Kreuzbandverletzung zugezogen, hätte Spanien bei der Europameisterschaft vielleicht mehr Erfolg gehabt. Sie ist eine echte Naturgewalt, mit der man immer rechnen muss - und eine würdige GOAL50-Gewinnerin, zum zweiten Mal in Folge.

© getty 2. Aitana Bonmatí - Barcelona & Spanien Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona, die ins offizielle Team des Turniers der UEFA Women's EURO 2022 berufen und für den Ballon d'Or 2022 nominiert wurde, ist ein wahrer Genuss, wenn sie auf dem Spielfeld steht. Alles ist für sie möglich, denn sie ist gleichzeitig die Gegenwart und Zukunft ihres Vereins und ihres Landes.

© getty 3. Alex Morgan - San Diego Wave & USA Letztes Jahr hat sie es nicht in die GOAL50 geschafft, aber dieses Mal ist Morgan mit aller Macht zurück - und knackt die Top drei. Obwohl sie bereits 33 Jahre alt ist, hat die Stürmerin ihre Qualität erneut unter Beweis gestellt und mit 15 Toren in 17 Duellen in der regulären Saison den Goldenen Schuh der NWSL gewonnen. Außerdem erzielte sie das Siegtor bei der CONCACAF W Championship 2022 für die USA.

© getty 4. Beth Mead - Arsenal & England Obwohl Arsenal die Saison 2021/22 nur als Zweiter der WSL beendete, war Mead mit acht Assists die beste Spielerin der Liga und wurde zur besten WSL-Vorlagengeberin aller Zeiten. Nach der Europameisterschaft wurde Mead zur BBC-Frauenfußballerin des Jahres gewählt, bevor sie beim Ballon d'Or Feminin 2022 den zweiten Platz belegte.

© getty 5. Fridolina Rolfö - Barcelona & Schweden Im Juni 2021 wechselte Rolfö nach Barcelona, wo sie bis zum Ende der Saison 2021/22 neun Tore erzielte und damit dazu beitrug, dass ihr Team unangefochten Meister der Liga F wurde. Zwei Tore und eine Vorlage steuerte sie bei der Europameisterschaft bei, bei der Schweden England im Halbfinale mit 0:4 unterlag.

© getty 6. Caroline Graham Hansen - Barcelona & Norwegen Hansen erholte sich im November 2021 erfolgreich von einer Behandlung wegen eines Herzleidens und spielte während der triumphalen Liga-F-Saison 2022 von Barca Femini eine wichtige Rolle. Trotz ihrer verkürzten Saison lieferte sie sechs Tore und 14 Assists. Norwegen kam mit ähnlichen Leistungen von ihr aber nicht über die EM-Gruppenphase hinaus.

© imago images 7. Lucy Bronze - Barcelona & England Bronze ist ein weiteres Mitglied der 'Lionesses', die bei der Europameisterschaft den Titel gewonnen haben. Dank ihrer Leistungen auf Vereins- und internationaler Ebene wechselte sie im Juni 2022 zum Meister der Liga F, dem FC Barcelona. Die Rechtsverteidigerin erzielte ihr erstes Tor für ihren neuen Verein im 'Otro Clasico' gegen Atletico Madrid im November.

© imago images 8. Ada Hegerberg - Lyon & Norwegen Lyons Hegerberg steuerte ein Tor und eine Vorlage zu ihrem sechsten Champions-League-Titel bei. Nach einem überraschenden und enttäuschenden zweiten Platz in der D1F in der Saison 2020/21 verhalf die norwegische Stürmerin OL ein Jahr später zum Meistertitel, dem 15. in den vergangenen 16 Spielzeiten.

© getty 9. Asisat Oshoala - Barcelona & Nigeria Nachdem sie in der GOAL-Liste des Jahres 2021 noch an dritter Stelle stand, rutscht Oshoala ein Jahr später auf den 11. Platz ab, obwohl sie mit 20 Toren dazu beitrug, dass Barcelona 2021/22 mit 30 Siegen aus 30 Spielen die Liga F dominierte. Im Champions-League-Finale gegen Lyon wurde die nigerianische Nationalspielerin in der Halbzeit eingewechselt, doch die 1:3-Niederlage von Barca Femini konnte sie nicht verhindern.

© getty 10. Ella Toone - Manchester United & England Toone erzielte den denkwürdigen Ausgleichstreffer, bevor Chloe Kellys Tor den 2:1-Finalsieg gegen Deutschland und damit den Titelgewinn der 'Lionesses' bei der Europameisterschaft besiegelte. Seit diesem Sommer hat die 23-Jährige in der Saison 2022/23 neun Tore erzielt und dafür gesorgt, dass Manchester United Arsenal und Chelsea im Titelkampf der WSL verfolgt.