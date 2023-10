Der SC Freiburg empfängt in der Europa League West Ham United. Im Liveticker von SPOX seid Ihr live mit dabei.

SC Freiburg vs. West Ham United - Anpfiff: 18.45 Uhr Tore / Aufstellung SC Freiburg Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart - Sallai, M. Eggestein, Höfler, Kübler - Adamu, Höler, Grifo Aufstellung West Ham United Fabianski - Mavropanos, Ed. Alvarez, Kehrer - Coufal, Ward-Prowse, Lucas Paqueta, Pablo Fornals, Aguerd - Bowen, Kudus Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SC Freiburg vs. West Ham United: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der SC Freiburg sucht weiterhin nach seiner Form, in der Bundesliga will es im Moment einfach nicht klappen. Bereits drei Spiele sind die Breisgauer ohne Sieg. Dafür konnte das Team von Trainer Christian Streich immerhin seinen Europa-League-Auftakt gegen Olympiakos Piräus mit 3:2 gewinnen. Auch West Ham ist mit einem Sieg in die Europa-Saison eingestiegen (3:1 gegen Backa Topola).

vor Beginn Im Freiburger Europa-Park Stadion geht die Action um 18.45 Uhr los.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des Europa-League-Spiels zwischen dem SC Freiburg und West Ham United.