Ein arbeitsloser Musiker, zwei Wiedergeburten und sieben weitere prägende Geschichten der EM

Bahn-Chaos: Nicht nur die Fans mussten sich ärgern

Die Züge der Deutschen Bahn schafften es bei der EM zwar nur selten pünktlich in den sogenannten Ziel- und Endbahnhof, dafür aber immerhin in die renommierte New York Times. Unter dem Titel "Euro 2024 und die deutsche Effizienz: Vergesst alles, was Sie zu wissen glaubten" rechnete Journalist Sebastian Stafford-Bloor mit Deutschlands Öffis ab und posaunte die seit vielen Jahren hierzulande bekannten Mängel in die große, weite Welt hinaus. "Die unzähligen Verspätungen und Unterbrechungen im Zugnetz sind keine Überraschung, sondern ein frustrierender Normalzustand für die Deutschen."

Überhitzte und völlig überfüllte U-Bahnen, die nach dem Eröffnungsspiel in München ohne Informations-Durchsagen endlos in Tunneln verharrten. Engländer, die aufgrund fehlender Verbindungen in Gelsenkirchen mehrere Kilometer im Regen zu Fuß ins Stadtzentrum marschieren mussten. Österreicher, die bei der Anreise zum ersten EM-Spiel in Düsseldorf ironischerweise ausgerechnet in der deutschen Grenzstadt Passau strandeten. Und so weiter. Beziehungsweise: nicht weiter.

Aber nicht nur Fans litten unter der Bahn, sondern auch Spieler und Funktionäre. Die niederländische Nationalmannschaft scheiterte mit dem kühnen Vorhaben, auf Schienen vom Teamcamp in Wolfsburg zum Halbfinal-Austragungsort Dortmund zu reisen. Aufgrund einer Streckensperrung musste die Elftal kurzfristig aufs Flugzeug ausweichen. Die angedachte Pressekonferenz mit Bondscoach Ronald Koeman wurde abgesagt. Senk you for travelling with Deutsche Bahn!