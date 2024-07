Besorgniserregende Zahlen, erstaunliche Parallelen! Tor-Krise der Mittelstürmer eint die vier EM-Halbfinalisten

Kylian Mbappé? Bei Frankreichs Viertelfinal-Sieg gegen Portugal in der Verlängerung ausgewechselt. "Ich habe mich nicht mehr gut gefühlt, ich war zu müde", begründete der Superstar die ungewöhnliche Entscheidung. Ein Tor hatte er bis dahin nicht geschossen, beim letztlich siegreichen Elfmeterschießen stand er nicht mehr zur Verfügung.

Harry Kane? Auch er ließ sich bei Englands Weiterkommen gegen die Schweiz schon vor dem Elfmeterschießen freiwillig auswechseln. "Ich war einfach müde", erklärte Kane. "Ich hatte ein bisschen Krämpfe, nachdem ich über ein paar Wasserflaschen gestolpert bin." Trainer Gareth Southgate reagierte zwar schnell, konnte den Sturz seines Stürmers an der Seitenlinie aber nicht mehr verhindern.

Memphis Depay? Wie sein französischer und englischer Kollege blieb auch der niederländische Mittelstürmer im Viertelfinale torlos, gegen die Türkei gelang ihm aber immerhin der Assist zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Einverstanden mit seiner Auswechslung für Joshua Zirkzee war Depay offensichtlich nicht. Fragend gestikulierte er in Richtung Ronald Koeman, auch Kapitän Virgil van Dijk schien unzufrieden mit der Entscheidung des Bondscoachs.

Alvaro Morata? Kein Tor und eine unauffällige Vorstellung beim spanischen Weiterkommen gegen Deutschland. Morata saß längst schon auf der Bank, als sich das Spiel dramatisch zuspitzte. Angeblich sah er dort eine Gelbe Karte, die ihn für das Halbfinale gesperrt hätte. Letztlich annullierte die UEFA diese Entscheidung aber.

Alle vier EM-Halbfinalisten eint, dass sich ihre Mittelstürmer in Tor-Krisen befinden. Nicht nur in den Viertelfinals hatten sie Probleme, sondern schon seit Turnierbeginn. Mbappé netzte erst einmal und zwar per Elfmeter, Depay und Morata halten bis dato ebenfalls bei lediglich einem Torerfolg. Mit zwei Treffern - darunter dem Siegtor im Achtelfinale gegen die Slowakei - ist Kane noch der gefährlichste ungefährliche Stürmer des Quartetts.