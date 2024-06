Es hätte Deutschland im Achtelfinale viel schlimmer treffen können: Drei Dinge, die bei Serbien gegen Dänemark auffielen

© getty

Serbische Anhänger verlieren die inoffizielle Fan-Meisterschaft der Balkanländer

Große Turniere sind natürlich auch Festspiele für Fangruppierungen. In Deutschland begeisterten dabei vor allem die Anhänger der Türkei und Albaniens mit ihrem weitestgehend positiven Fanatismus und schierer Lautstärke und die allseits beliebten supersympathischen Party-Schotten. Auch die Naar-Links-Naar-Rechts-Holländer und die in allen Belangen nur liebenswerte ukrainische Familienfeier in Düsseldorf sorgen für gute Stimmung. Und sogar der berüchtigte ungarische schwarze Block blieb weitgehend friedlich und feierte stattdessen seine Mannschaft mit dem Originaltext von L'Amour toujours.

Die Anhänger der Serben hinterließen dagegen einen eher zwiespältigen Eindruck in Deutschland Vor dem ersten Gruppenspiel gegen England in Gelsenkirchen hatten sich mehrere Anhänger der Serben mit englischen Rowdys angelegt und waren zudem in Scharmützel mit Albanern verwickelt; die Schuldfrage ist in beiden Fällen noch offen beziehungsweise recht widersprüchlich.

Zumindest bei den zwei Spielen in München fielen dann jedoch nur vereinzelte Anhänger der Serben unangenehm auf, vor dem Spiel gegen Dänemark wurden drei von ihnen vorläufig festgenommen, nachdem sie sich nicht von Polizisten kontrollieren lassen wollten, und es für eine gute Idee hielten, stattdessen die Beamte körperlich anzugreifen.

Recht sympathisch dagegen war die Aktion, die "aus purer Provokation" vor der Partie gegen Slowenien am U-Bahnhof Fröttmaning sangen den Säulenheiligen des slowenischen Sports für sich vereinnahmen und "Luka Doncic ist einer von uns" sangen.

Das konnte aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die serbischen Fans die inoffizielle Balkan-Fanmeisterschaft während der EM gegen die Anhänger Kroatiens, Serbiens und vor allem Albanien verloren.

Natürlich waren sehr viele von ihnen im Stadion, natürlich waren sie auch mal sehr laut, aber eben vor allem zu Beginn und bei den sehr wenigen Offensivaktionen ihrer Mannschaft. Während der Spiele agierten die Fans der Orlovi ansonsten ähnlich defensiv wie die Spieler auf dem Rasen: Wenig Anfeuerungsrufe, kaum Gesänge. Dafür dann aus lauter Frust irgendwann unzählige Becherwürfe und nach Spielschluss mehrere Bengalos, die aufs Spielfeld flogen. Na ja. Die akustische Hoheit gegen Dänemark hatten zudem die auch aus vielen Familienvätern bestehenden Anhänger der Dänen. Von wegen nordisch unterkühlt.