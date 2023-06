Noten: Zwei Leipziger verteilen Abschiedsgeschenke - ein Bayern-Flirt enttäuscht

RB Leipzig hat durch einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewonnen. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der Spieler beider Mannschaften.

Sein Wechsel zum FC Bayern ist ein offenes Geheimnis. In seinem letzten Spiel für RB zeigte Laimer nochmal, warum der Rekordmeister ihn unbedingt wollte. Der Österreicher machte unermüdlich Kilometer, gewann viele Zweikämpfe und zeigte gleichzeitig großen Offensivdrang. Ein echter Antreiber!

Der Stürmer der Eintracht ist auf dem Transfermarkt bei allen Topteams begehrt, auch der FC Bayern ist interessiert. Aber große Stürmer treffen in großen Spielen - Kolo Muani schaffte das im 80. DFB-Pokalfinale aber nicht. Der Franzose war von der Leipziger Abwehr weitgehend abgemeldet. Ein gutes Bewerbungsschreiben sieht anders aus.

Kevin Trapp: Ohne Probleme beim schwachen Abschluss von Werner in der 4. Minute. Hatte sonst keine Möglichkeiten sich auszeichnen. Bei beiden Gegentoren machtlos. Note: 3,5.

Janis Blaswich: Hier und da mit kleineren Unsicherheiten beim Herauslaufen und bei hohen Bällen. Auf der Linie hielt er das, was er halten musste. Wurde von einer weitestgehend harmlosen Eintracht aber auch nicht wirklich gefordert. Note: 3,5.

© getty

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Verteidiger

Leipzig

Benjamin Henrichs: War deutlich offensiver eingestellt als Pendant Halstenberg auf der anderen Seite und lieferte sich vor allem mit Max einige hitzige Duelle. Trotz seiner Bemühungen blieb er aber ohne wirkliche Durchschlagskraft. Defensiv dafür sattelfest. Note: 3,5.

Lukas Klostermann: In der Anfangsviertelstunde noch mit der einen oder anderen Unsicherheit, mit zunehmender Spieldauer groovte er sich aber ein und bildete mit Orban ein kompaktes Duo im Zentrum. War weder in der Luft (100 Prozent gewonnene Duelle) noch am Boden (80 Prozent gewonnene Duelle) zu überwinden. Note: 2,5.

Willi Orban: Sehr sicherer und souveräner Auftritt des Leipziger Abwehrchefs. Merzte seine Defizite in Sachen Tempo gegenüber Kolo Muani mit gutem Stellungsspiel und konsequenter Zweikampfführung aus und ging aus den Duellen mit dem Franzosen deshalb zumeist als Sieger hervor. Blockte darüber hinaus einige Male in höchster Not. Note: 2.

Marcel Halstenberg: Hatte mit Kamada nicht unbedingt die einfachste Aufgabe zu bewältigen, machte seine Sache gegen den Japaner aber sehr ordentlich. Gegen Kolo Muani hier und da überfordert, wenn der Franzose auf die rechte Seite auswich. Bekam dann aber Hilfe seiner Innenverteidiger, weshalb seine wenigen Stellungsfehler ungestraft blieben. Note: 4.

Frankfurt

Tuta: Hatte in Halbzeit eins die meiste Zeit mit Werner zu tun. War mit dem Nationalspieler gut beschäftigt, leistete sich deshalb keine Vorstöße in der Offensive. Beim Gegentor der große Pechvogel, als sein Fehlpass zu Olmo bei Torschütze Nkunku landete. Note: 4,5.

Makoto Hasebe: Umsichtiger Abwehrchef. Der Frankfurter Spielaufbau startete meistens bei ihm. Wurde vor den beiden Gegentoren ausgewechselt. Note: 3,5.

Even N'Dicka: Konsequent in der Zweikampfführung, vor allem in der Luft eigentlich immer Sieger. Keinerlei Akzente nach vorne. Note: 3,5.