DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum Nations-League-Spiel gegen die Niederlande: Musiala glänzt in ungewohnter Manier - ein Verteidiger desolat

Niederlande - Deutschland, Noten: Kai Havertz

Anders als zuvor spekuliert, rückte Havertz nicht für Füllkrug in die Sturmspitze. Nagelsmann ließ ihn "bewusst" im Mittelfeld, "weil er von da viel Tiefe entwickeln kann". Ein Tor aus dem Spiel gelang Havertz trotz einiger Abschlüsse erneut nicht. In der 11. schoss er knapp rechts vorbei, in der 52. scheiterte er aus etwa drei Metern. An der Entstehung von Undavs 1:0 hatte er dafür entscheidenden Anteil, auch ansonsten umtriebig. Note: 3,5.