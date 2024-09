Blackouts, Nackenschläge und eine Attacke von Uli Hoeneß: Marc-André ter Stegens Pech in der deutschen Nationalmannschaft

© getty

Marc-André ter Stegens Pech im DFB-Team: Schwere Verletzung nach Beförderung zur Nummer eins

Nach den vielen Jahren der Enttäuschung schien ter Stegens Moment dann im Spätsommer 2024 endlich gekommen. Nachdem Neuer nach der EM seinen Rücktritt in der Nationalmannschaft erklärte, machte Nagelsmann den Barcelona-Keeper endlich auch im DFB-Team zum Stammtorhüter: "Marc ist jetzt verdientermaßen die klare Nummer eins."

Bei der offiziellen Verkündung war ter Stegen die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Es habe immer wieder "enge Entscheidungen" gegeben, "die dann meistens in die Richtung von Manuel Neuer gingen", sagte ter Stegen zwei Tage vor seinem Spiel als neue Nummer eins in Düsseldorf gegen Ungarn, welches er dann auch von Beginn an bestritt.

Nun wird er abermals zurückgeworfen - dieses Mal aufgrund einer schweren Verletzung, die ihn wohl bis zum Ende der Saison kein Spiel mehr bestreiten lässt.

Ter Stegen wird sich, auch im Hinblick auf die WM 2026 in Mexiko und den USA, zurück kämpfen müssen, um seinen eigentlich sicher geglaubten Nummer-eins-Status erneut zu erobern. In der Zwischenzeit werden sich allerdings andere Kandidaten in den Vordergrund spielen können.