Einer hatte großen Anteil an Dänemarks EM-Märchen: Das sind Julian Nagelsmanns wichtigste Helfer beim DFB-Team

Stürmer, Großmaul, Aufstiegsheld, Motivator: Co-Trainer Sandro Wagner

Als aktiver Spieler definierte sich Sandro Wagner - unter anderem bei der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München - nicht nur über Tore, sondern auch über markige Sprüche. Legendär beispielsweise seine Klage, wonach die Gehälter im Millionengeschäft Profifußball zu gering seien: "Gemessen an all dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die beim FC Bayern zu wenig verdienen." Oder seine Selbsteinschätzung im September 2016: "Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer."

Dennoch kam Wagner als aktiver Spieler nur auf acht Länderspiele - und damit auf genauso viele wie bis dato als Co-Trainer. Nach seinem Karriereende führte er die SpVgg Unterhaching zum Aufstieg in die 3. Liga und gab einen meinungsstarken TV-Experten, ehe er vergangenen Sommer zum DFB wechselte. Zunächst fungierte er als Co-Trainer der U20. Nach Hansi Flicks Entlassung stieg er zur A-Nationalmannschaft auf, unterstützte Interimstrainer Rudi Völler und seit dessen Amtsübernahme im September Nagelsmann. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Hoffenheim: Von 2016 bis 2017 stürmte Wagner unter seinem heutigen Chef.

Als einziger Vertreter des Trainerteams spielte der 36-Jährige einst selbst auf allerhöchstem Niveau Fußball, speziell die Offensivspieler profitieren von seinen Tipps. "Für mich persönlich ist er ein sehr guter Ansprechpartner. Mit seinem Coaching hilft er mir auf dem Trainingsplatz extrem", lobt Kai Havertz im Gespräch mit SPOX. "Einerseits legt er oftmals den Finger in die Wunde, andererseits kann er einem mit seiner besonderen Ausstrahlung enormes Selbstvertrauen geben."

Aufs öffentliche Sprücheklopfen verzichtet Wagner seit seinem Amtsantritt beim DFB, all seine verbale Kraft fließt in interne Motivationsreden. Anders als bei Nagelsmanns übrigen Assistenten erscheint für Wagner eine künftige Karriere als Cheftrainer vorgezeichnet - womöglich intensiviert er dann ja wieder seine einst markige Öffentlichkeitsarbeit. Schon vor seiner Vertragsverlängerung beim DFB zeigten angeblich diverse Bundesligisten Interesse an ihm.