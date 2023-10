Erkenntnisse zu Julian Nagelsmanns erstem DFB-Kader: Ein großer Verlierer - und Rückschlüsse auf die Taktik

Julian Nagelsmann hat seinen ersten Kader als Bundestrainer nominiert. Dabei vertraut der 36-Jährige auf einen Block seines Ex-Klubs FC Bayern, verzichtet überraschend auf Emre Can und andere Dortmunder - holt aber verdientermaßen Mats Hummels zurück. Die Besetzung der Defensive lässt erste Taktik-Rückschlüsse zu.

© imago images

DFB-Kader: Emre Can ist der größte Verlierer

Behrens ist einer von drei Neulingen im Kader. Aufgrund seiner zuletzt starken Leistungen beim VfB Stuttgart nominierte Nagelsmann auch Linksaußen Chris Führich (25), aufgrund akuten Bedarfs an stabilisierenden, kämpferischen Elementen im defensiven Mittelfeld Bayer Leverkusens Robert Andrich (29). Obwohl er beim Tabellenführer aktuell nur Ersatz ist.

Auf der Sechs nicht dabei ist dagegen überraschend Emre Can, er ist der größte Verlierer des ersten Nagelsmann-Kaders. Nach einer starken vergangenen Saison hatte ihn BVB-Trainer Edin Terzic zum Kapitän und Bundestrainer Hansi Flick zum Stammsechser im DFB-Team erhoben. In Dortmund saß Can zuletzt nur auf der Bank, in der Nationalmannschaft fehlt er nun gänzlich.

Can ist nicht der einzige Dortmunder, auf den Nagelsmann verzichtet: Auch die zuletzt mindestens gelegentlich nominierten Marius Wolf, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko fehlen im Kader. Stattdessen baut der neue Bundestrainer auf einen fünfköpfigen Bayern-Block. Nach eineinhalb gemeinsamen Jahren in München nominierte Nagelsmann sämtliche verfügbaren Spieler des FC Bayern, auch den zuletzt ignorierten Leon Goretzka sowie den 34-jährigen Thomas Müller. Damit löst der FC Bayern den Bundesliga-Rivalen wieder als größten Nationalmannschafts-Zulieferer ab, obwohl Serge Gnabry verletzt fehlt.