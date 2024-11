"Wird am Eingang abgenommen": Kurioses Verbot für Fans des VfB Stuttgart beim CL-Spiel in Belgrad

Das teilte der VfB in einer ausführlichen Faninfo im Vorfeld der Partie mit. Demnach gelte Münzgeld "in Serbien als verbotener Gegenstand (Wurfgeschoss) und wird am Eingang abgenommen". Weil Kartenzahlung im Stadion nicht möglich ist, können Essen und Getränke lediglich mit Scheinen der Landeswährung Dinar gekauft werden.

Tatsächlich ist ein derartiges Verbot in Südost-Europa nicht ungewöhnlich: Fans des FC Schalke 04 wurde beispielsweise bei einem Auswärtsspiel gegen PAOK Saloniki 2017 ebenfalls Münzgeld abgenommen.