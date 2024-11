Mit einem Transfer zum FC Bayern fing die Misere an! Red Bull Salzburg plant einen bemerkenswerten Kurswechsel

© GEPA

RB Salzburg: In Österreich entthront, international deklassiert

Drei Jahre nach dem größten Tag der Vereinsgeschichte wirkt RB Salzburg entzaubert. Der Klub steckt in der größten Krise seit der Ankunft von Visionär Rangnick 2012 und dem Beginn einer zehn Jahre andauernden Meisterserie. Bereits in der vergangenen Saison verlor Salzburg beide nationalen Titel an Sturm Graz und scheiterte klar in der Champions-League-Gruppenphase.

Der Start in diese Saison misslang: Von den vergangenen 13 Pflichtspielen gewann Salzburg nur vier. In der Meisterschaft liegt die Mannschaft von Trainer Pep Lijnders auf Rang vier, auch mit Siegen in den beiden Nachholspielen kann sie Sturm nicht von der Tabellenspitze verdrängen. In der Champions League setzte es drei deutliche Pleiten gegen die vermeintlich einfachsten Gegner Sparta Prag, Stade Brest und Dinamo Zagreb. Torverhältnis 0:9.

Um noch realistische Chancen auf den Einzug in die Zwischenrunde zu haben, braucht es am Mittwoch einen Auswärtssieg gegen Feyenoord Rotterdam. Danach warten Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Real und Atlético Madrid.