Erneutes 'Finale dahoam' für den FC Bayern?: "Es sind genügend Stacheln da"

Im Moment gibt sich der FC Bayern München noch zurückhaltend, was die Kampfansagen für die neue Saison in der Champions League angeht. Doch wie schon 2012 ist klar: Das Finale findet in München statt – und natürlich wollen die Bayern dabei sein.

Vor der Auftaktpartie gegen Dinamo Zagreb sagte Thomas Müller bei DAZN: "Aktuell ist es weit weg. Ich bin voll mit dem Tagesgeschäft beschäftigt." Es gehe darum, "dass wir gute Spiele machen. Das andere, das ist was für die Fans – und vielleicht für uns, wenn das Frühjahr kommt. Aber jetzt geht's erstmal um andere Dinge".