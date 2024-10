Er war im Frühling Trainerkandidat! Warum Unai Emery von Aston Villa kein Interesse am FC Bayern München hatte

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Unai Emery: Verbindungen zu Real Union Irun, Erfolge mit Villarreal und Villa

Real Union ist ein geschichtsträchtiger Klub: 1928 Gründungsmitglied der Primera Division, zu diesen goldenen Zeiten auch viermaliger Sieger der Copa del Rey. Im Tor stand damals Emerys Opa Antonio, später in den 1950er-Jahren auch sein Vater Juan. Unai wuchs unweit von Irun in Hondarribia auf. Selbst spielte er nie für den mittlerweile in die Drittklassigkeit abgestürzten Lieblingsklub der Familie. Dafür kaufte er ihn 2021 und machte seinen Bruder Igor zum Präsidenten.

Damals trainierte Emery noch den spanischen Erstligisten FC Villarreal. Nachdem er die Europa League schon dreimal mit dem FC Sevilla gewonnen hatte, legte er mit Villarreal einen vierten Titel nach. So qualifizierte sich das Gelbe U-Boot für die Champions League, enterte dort Julian Nagelsmanns FC Bayern und tauchte sensationell im Halbfinale auf.

Im Herbst 2022 verließ Emery Villarreal für Villa und führte die Clarets als Nachfolger von Steven Gerrard aus dem Tabellenkeller in den Europapokal. In der Conference League scheiterte Villa daraufhin erst im Halbfinale am späteren Sieger Olympiakos Piräus. In der Premier League gelang Platz vier und somit die Qualifikation für die Champions League, unter anderem auf Kosten von Tottenham Hotspur, Manchester United und dem FC Chelsea.

Auch der Start in die neue Saison glückte: Villa ist aktuell Tabellenfünfter der Premier League und gewann zum Champions-League-Auftakt mit 3:0 gegen die Young Boys Bern.