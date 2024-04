FC Bayern München: Matthijs de Ligt fällt gegen Real Madrid wohl aus

Matthijs de Ligt wird das Hinspiel im Halbfinale der Champions League wohl verpassen. Wie die Bild berichtet, ist der 24-Jährige nicht rechtzeitig fit geworden. Thomas Tuchel muss die Defensive des FC Bayern München gegen Real Madrid demnach umbauen.

Der 24-Jährige hatte sich am Wochenende in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt eine Innenband-Verletzung im rechten Knie zugezogen. Am Montagnachmittag konnte der Niederländer nicht am Abschlusstraining des FCB teilnehmen.

Nach Informationen der Boulevardzeitung fuhr de Ligt nicht mit der Mannschaft ins Tages-Hotel "Infinity" nach Unterschleißheim, was bedeute, dass er nicht im Kader stehe.