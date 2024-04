Interview von Arsenal-Gesängen gestört: FC Bayerns Harry Kane reagiert eiskalt

Außerdem machten sich die Fans über die schlechte Bundesliga-Saison der Münchner lustig, indem sie ihren Ex-Kapitän Granit Xhaka besangen, der aktuell mit Bayer Leverkusen auf den Gewinn der ersten Meisterschaft der Klub-Geschichte zusteuert: "Granit Xhaka, er steht in der Liga ganz oben", sangen sie.

Kane hat in seiner Karriere bislang besonders gerne gegen Arsenal gespielt: In 20 Pflichtspielen kommt er nun auf 15 Tore gegen die Gunners. Am Dienstag erzielte er per Elfmeter das zwischenzeitliche 2:1 beim 2:2-Unentschieden. Am kommenden Mittwoch hat er dann die Gelegenheit, seine Bilanz im Rückspiel in der Allianz Arena zu verbessern.

Bevor das entscheidende Rückspiel in der Champions League ansteht, geht es für den FC Bayern am Wochenende in der Liga gegen den 1. FC Köln. Arsenal tritt im eigenen Stadion gegen den Tabellenfünften Aston Villa an.