Bastian Schweinsteiger feiert geniale Aktion von Manuel Neuer vor Bayerns Elfmeter gegen Arsenal

Lob für Neuer gab es dabei von Klublegende Schweinsteiger, der die Aktion des Keepers als entscheidend für den folgenden Elfmeter wahrnahm. "Der Elfmeter für den FC Bayern, welcher durch Leroy Sané stark herausgeholt wurde, beginnt mit einer genialen Aktion von Manuel Neuer", schrieb Schweinsteiger.

Die Bayern befinden sich vor dem Rückspiel in der Allianz Arena am Mittwoch, den 17. April damit in einer komfortablen Position. Vor dem Duell in der Champions League wartet am Samstag noch das Spiel in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln.