Pressestimmen zur Gala von Erling Haaland bei Manchester City vs. RB Leipzig: "Der Cyborg hat alles verwüstet"

Manchester City hat RB Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League mit 7:0 bezwungen und ist dadurch in die Runde der letzten Acht eingezogen.

© imago images

ENGLAND

Daily Mail: "Manchester City ist eine raffinierte Mannschaft, die vorne mit einer Kanonenkugel spielt. Wenn Erling Haaland abdrückt - wie beim 7:0-Sieg gegen RB Leipzig gleich FÜNF Mal - bleiben nur wenige stehen."

The Sun: "Erling Hauland. Fünf-Sterne Erling Haaland brach alle Rekorde und schoss Manchester City in die Runde der letzten Acht der Champions League."

Evening Standard: "Haaland bricht den City-Torrekord beim Abriss im Etihad. Der Rekordspieler lieferte eine der besten Leistungen in der Geschichte der Champions League ab, als er Manchester City gegen RB Leipzig zum Einzug ins Viertelfinale schoss und damit den größten Sieg in Europa feierte."

The Guardian: "Erling Haaland war atemberaubend! Er ist ein Fußballer, der Kraft, Schärfe und Sicherheit deutlicher als jeder andere zum Ausdruck bringt. Man vergisst leicht, dass der Norweger erst 22 Jahre alt ist, mit seinem Vater reist und noch nie eine große Trophäe gewonnen hat. Er scheint nicht zu stoppen zu sein."

The Mirror: "Haaland im siebten Himmel! Nach dem 1:1 im Hinspiel stand die Mannschaft von Pep Guardiola gegen die drittbeste Mannschaft der Bundesliga unter großem Druck. Doch die virtuose Leistung von Haaland ließ den Gegner erblassen."

Daily Express: "Haaland ist ein Phänomen. Er glänzt bei den größten Gelegenheiten. Seine Rekorde sind atemberaubend. Wayne Rooney, der Rekordtorschütze von Manchester United, wird nach der jüngsten Leistung des Norwegers mit einem roten Kopf dastehen. Haalands zweites Tor des Abends war sein 30. Treffer in der Champions League, in nur 25 Spielen für Borussia Dortmund und City. Rooney erzielte 30 Treffer in den 85 Spielen. Das bedeutet, dass Haaland in 60 Spielen weniger mit ihm gleichgezogen ist."

Daily Telegraph: "Haaland ist eine Tormaschine! Zeitweise wirkte es, als hätte Manchester City einen zweiten Haaland auf dem Spielfeld. Leipzigs Spieler haben ihn immer nur kurz gesehen. Dieser Abend wird auch den Leipzigern noch lange im Gedächtnis bleiben."