Champions League, Power Ranking nach den Achtelfinal-Hinspielen: Krasser Absturz des FC Liverpool - auch Manchester City schmiert ab

Die Hinspiele im Achtelfinale der Champions League haben das Power Ranking an einigen Stellen bedeutend verändert. Vor allem der BVB macht einen gewaltigen Satz. Der FC Liverpool und Manchester City schmieren dagegen ab.

Entschieden wurde die Partie aber vor allem auf den Flügeln: Brügges Außenverteidiger fabrizierten zusammen 31 Ballverluste, konnten dem Pressing der Gäste nicht standhalten - Joao Mario und Co. kreierten über die Außenspuren acht Chancen, doppelt so viele wie Brügge im gesamten Spiel.

Brügge kommt 2023 einfach nicht in Form - im achten Pflichtspiel 2023 konnte man zum siebten Mal nicht gewinnen. Auch gegen Benfica entwickelten die Belgier in der gegnerischen Hälfte kaum Durchschlagskraft (0.03 xG in der zweiten Halbzeit), meist waren es lange Bälle von Torwart Simon Mignolet/der Innenverteidiger oder Einzelaktionen von Stürmer Noa Lang (12/15 Dribblings erfolgreich abgeschlossen), die den Ball näher an der Tor der Portugiesen bringen sollten.

Der Kapitän wies hierbei allerdings unbekannte Schwächen auf, verlor, meist beim Übergang ins letzte Drittel, ganze 26 Bälle, kam dazu selbst nur einmal zum Abschluss. Doch auch die Pässe der Teamkollegen in diese gefährlichen Räume wurden ganze 47 mal von Gegenspielern abgefangen - sollte sich die Präzision im Aufbau von Chancen nicht stark steigern, rückt das Viertelfinale in weite Ferne.

Bereits in der Gruppenphase der Champions League, aber auch in der Liga hat Tottenham mit einigen Ausreißern nach unten zu kämpfen - bei der AC Mailand verlor man das Hinspiel nach einer vor allem offensiv wenig ansprechenden Leistung mit 0:1. Nach dem frühen Rückstand fand man in der Folge kaum ein Mittel gegen die Dreierkette Milans und das Abwehrpressing, versuchte nach dem Ausfall von drei zentralen Mittelfeldspielern um Pierre Emile Höjbjerg vor allem über Ivan Perisics acht Flanken und Harry Kane als Wandspieler in Richtung Strafraum vorzudringen.

In der Bundesliga, aber auch in der CL-Gruppenphase trat die Eintracht enorm mutig und selbstbewusst auf, kreierte über zwei Spielmacher Chancen und glänzte im Gegenpressing - doch gegen die italienischen Highflyer aus Neapel hatte das Team von Oliver Glasner wenig auszurichten. So hatte man große Probleme im Angriffs-, wie auch im Abwehrpressing, bekam mit nur 30% Erfolgsquote keinen Zugriff auf die spielstarken Akteure aus Süditalien, musste diese besonders auf dem defensiven Flügel immer wieder in anspruchsvollen Eins-gegen-eins-Duellen verteidigen (16 Schüsse zugelassen).

Allerdings verlor man im Offensivdrittel, besonders beim finalen Pass in die Box, ganze 61 Bälle, weshalb nach 90 Minuten nur ein expected-Goals-Wert von 1.96 stand (nur fünf Schüsse aufs Tor). Besonders die rechte Seite um Mohamed Salah und Trent Alexander-Arnold hatte großen Einfluss auf die Offensivbemühungen, doch gerade die Flanken des Außenverteidigers fanden in der Regel nur einen madrilenischen Kopf. Defensiv fehlte in vereinzelten Situationen der Zugriff, dies nutze Real effektiv; vor allem Joe Gomez hatte Probleme mit den Läufen Vinicius Juniors in die Zentrale.

Bereits nach 14 Minuten schien die Partie gegen ein desolat verteidigendes Real nach einer 2:0-Führung entschieden zu sein, doch in der Folge waren es eigene defensive Patzer sowie die individuelle Klasse von Vinicius Junior und Co., die eine verrückte Partie auf 2:5 stellten. Während des gesamten Spiels liefen die Reds die Gäste hoch und aggressiv an, gewannen überragende 79% ihrer offensiven Pressingduelle und hatten immer wieder direkte Torchancen aus dem Gegenpressing heraus.

Porto ging mit einer Siegesserie von zehn Spielen in die Auswärtspartie bei Inter, zuletzt verloren die Drachen Mitte Oktober. Im Guiseppe-Meazza-Stadion stellte man von Spielbeginn an einen recht tiefen Abwehrblock, zog sich zurück - ein Großteil der 88 Balleroberungen fand klar hinter der Mittellinie statt. Dennoch bekam man besonders im Abwehrpressing die Außenspieler der Mailänder nie wirklich unter Kontrolle, musste diverse Flanken zulassen, die vor allem Ivan Marcano (18 Balleroberungen, 80% der Luftduelle) klärte.

Platz 11: PSG (war 8.)

Ohne Kylian Mbappé in der Startelf verlor Paris gegen Bayern durchaus verdient - erneut konnte das Starensemble in einem Topspiel nicht abliefern, bereits in den sieben Tagen zuvor setzte es Pleiten in Marseille und Monaco. Die ersten 45 Minuten bestritt man für ein Heimspiel mit nur 43% Ballbesitz auffallend passiv, der taktische Plan von Trainer Christophe Galtier, wie in der Liga aus der Tiefe des Raumes umzuschalten, ging trotz defensiver Kompaktheit nicht auf (kein Konter in der 1. Halbzeit, nur ein Schuss).

Die Münchner kamen am zuletzt oft kritisierten Sergio Ramos (16 Balleroberungen) nicht vorbei, doch die Erfolgsquote der Vertikalpässe in Umschaltbewegungen u.a. Marco Verrattis war mit nur 50% die schwächste der Saison und hatte entscheidenden Anteil an der Niederlage. Im Rückspiel muss mit neuem Personal (Vitinha, Ruiz) mehr spielerische Qualität erzeugt werden, der reine Fokus auf schnelles Vertikalspiel wird gegen die Bayern nicht ausreichen.

CREATEFOOTBALL SCORE: 57