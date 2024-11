Leverkusen und der FC Bayern sollen interessiert sein: Offenbar bitterer Rückschlag für Torwart-Hoffnung Jonas Urbig

Der 21-jährige Urbig gilt als eine der größten Torwart-Hoffnungen Deutschlands. Angeblich haben sowohl Meister Bayer Leverkusen als auch der FC Bayern München Interesse an einer Verpflichtung. In Köln steht der U21-Nationalkeeper noch bis 2026 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach will er in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Sollte Köln den Aufstieg verpassen, würde Urbig demnach einen Wechsel anstreben.