FC Bayern strebt Verkauf von Leon Goretzka an

Goretzka soll aufgrund seines hohen Gehalts von jährlich rund 17 Millionen Euro schnellstmöglich verkauft werden. Im Sommer scheiterte ein Transfer, weil der 29-Jährige auf seinen bis 2026 laufenden Vertrag pochte. In der Winter-Transferphase soll ein neuer Anlauf erfolgen.

Wie Sky Switzerland berichtete, bot der FC Bayern Goretzka zuletzt proaktiv bei Manchester United zum Verkauf an. Roof hat viele Spieler in der Premier League unter Vertrag und gilt in England als gut vernetzt.

Vor wenigen Tagen äußerte Union Berlins Geschäftsführer Horst Heldt Interesse an Goretzka. "Jeder Verein kann sich den sehr gut vorstellen. Wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen", sagte er der Bild.