FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB wohl scharf auf Abwehrboss von Sporting Lissabon - Defensiv-Duo erst 2025 zurück?

© getty

FC Bayern München, Gerücht: FCB wohl scharf auf Abwehrchef von Sporting

Der FC Bayern München hat nach einem Bericht der portugiesischen Tageszeitung Record ein Auge auf Abwehrspieler Ousmane Diomande von Sporting Lissabon geworfen.

Demnach stünde der 20-Jährige schon seit längerem auf der Liste des deutschen Rekordmeisters, in der jüngeren Vergangenheit hätten sich die Besuche deutscher Scouts bei Spielen der Portugiesen aber bemerkbar gehäuft.

Diomande besitzt bei Sporting wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro, was den portugiesischen Spitzenklub bei dem noch bis 2027 laufenden Vertrag in eine komfortable Ausgangsituation bringt.

Dennoch soll bereits eine erste Anfrage an das Management des Innenverteidigers gestellt worden sein. Von welchem Verein diese kommt, geht aus dem Bericht aber nicht hervor.

Diomande wechselte im Sommer 2023 für eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro vom FC Midtjylland nach Portugal. Dort gehört der Ivorer bei Sporting zum absoluten Stammpersonal und hatte großen Anteil daran, dass die Leões im vergangene Frühjahr die nationale Meisterschaft einsackten.

In dieser Saison kommt der 20-Jährige ebenfalls auf bereits 13 Einsätze.